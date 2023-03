Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo +0,14% auf 14,14, davor 6 Tage im Minus (-7,23% Verlust von 15,22 auf 14,12), Rosgix -0,2% auf 3318,57, davor 5 Tage im Plus (0,81% Zuwachs von 3298,56 auf 3325,18), Kapsch TrafficCom -1% auf 13,92, davor 4 Tage im Plus (6,52% Zuwachs von 13,2 auf 14,06), Erste Group -1,56% auf 36,5, davor 4 Tage im Plus (2,43% Zuwachs von 36,2 auf 37,08), Addiko Bank +0,36% auf 14,05, davor 3 Tage ohne Veränderung , Gurktaler AG Stamm -16% auf 12,6, davor 3 Tage ohne Veränderung , FACC +1,11% auf 7,28, davor 3 Tage im Minus (-1,5% Verlust von 7,31 auf 7,2). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: SBO (4 Plätze gutgemacht, von 10 auf 6); dazu, VIG (-4, von 6 auf 10), Andritz (+3, von 12 auf 9), Bawag (-2, von 9 auf 11), Lenzing (+1, von ...

