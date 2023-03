Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen") (HKEX: 02315), gab heute die Unterzeichnung einer nicht-exklusiven Lizenzvereinbarung mit Janssen Biotech, Inc. bekannt, einem der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson ("Janssen"). Im Rahmen dieser Vereinbarung gewährt Biocytogen Janssen und seinen verbundenen Unternehmen eine nicht-exklusive weltweite Lizenz zur Nutzung der proprietären RenLite-Plattform und des zugrundeliegenden geistigen Eigentums von Biocytogen für die Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von vollständig humanen Antikörper-Therapeutika mit einer gemeinsamen leichten Kette und anderen biologischen Therapeutika für eine unbegrenzte Anzahl von Arzneimittelzielen und Indikationen. Die Vereinbarung wurde von Johnson Johnson Innovation LLC ermöglicht.

RenLite ist ein Mitglied der vollständig humanen Antikörper-RenMice-Familie von Biocytogen. RenLite-Mäuse können vollständig humane Antikörperkandidaten mit hoher Spezifität, Affinität, Diversität und guter Wirkstoff-Bindungsfähigkeit erzeugen, die über eine gemeinsame leichte Kette für den anschließenden Aufbau bispezifischer und multispezifischer Antikörper mit geringer Fehlanpassung und hoher Erfolgsrate verfügen. Die bispezifischen und multispezifischen Antikörper, die nach der Entdeckung von RenLite zusammengesetzt werden, haben eine traditionelle Antikörperstruktur und weisen ideale physiochemische Eigenschaften auf, die für die nachgelagerte CMC-Entwicklung von Vorteil sind.

Dr. Yuelei Shen, Gründer, Chairman und CEO von Biocytogen, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Janssen, mit der wir die Entwicklung neuer antikörperbasierter Medikamente für Patienten beschleunigen können."

Über RenMice

Bei RenMice handelt es sich um die von Biocytogen entwickelten genetisch veränderten Mäuse, die Antikörper mit vollständig menschlichen variablen Domänen erzeugen. Die Modelle, zu denen die Maus-Plattformen RenMab, RenLite und RenNano sowie Substämme mit zusätzlichen Modifikationen gehören, wurden unter Einsatz der größenunbegrenzten, präzisen Chromosomen-Engineering-Technologie (Size-Unlimited, Precise Chromosome Engineering, SUPCE) von Biocytogen entwickelt, die den In-situ-Ersatz der murinen Immunglobulin-Gene durch ihr menschliches Gegenstück ermöglicht. Alle RenMice-Plattformen enthalten vollständig humane Schwere-Ketten-VDJ-Loci, wobei die RenMab-Maus alle humanen Leichte-Ketten-VDJ-Loci enthält. Im Gegensatz dazu enthält die RenLite-Maus einen einzelnen humanen VJ-Locus in situ, um den künftigen Aufbau von bispezifischen Antikörpern zu erleichtern, während die RenNano-Maus modifizierte konstante Schwere-Ketten-Regionen aufweist, um funktionelle reine Schwere-Ketten-Antikörper (HCAbs) zu erzeugen.

RenMice kann eine robuste Immunreaktion auslösen und vollständig menschliche Antikörper mit großer Diversität, Spezifität, Affinität und Wirkstoff-Bindungsfähigkeit produzieren. Durch die Entwicklung von RenMice konnte Biocytogen 6 vollständig menschliche Antikörper-Entdeckungsplattformen auf den Markt bringen: Dazu zählen der monoklonale Antikörper (RenMab), der bispezifische Antikörper und der bispezifische ADC (RenLite), der Nanokörper (RenNano), der TCR-nachahmende Antikörper für intrazelluläre Zielmoleküle (HLA/RenMice, d.h. MHC-humanisierte RenMice) und eine RenMice HiTS-Plattform (Hyperimmune Target Specific Platform), die für GPCR und andere schwierige Ziele entwickelt wurde.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2022 sind RenMice von 16 biopharmazeutischen Unternehmen weltweit lizenziert worden, darunter Merck KGaA, Xencor, BeiGene und Innovent.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen nutzt seine firmeneigenen Mäuseplattformen RenMab/RenLite/RenNano für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper und hat seine In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt durch, um für mehr als 1000 Zielmoleküle Antikörpermedikamente der ersten und/oder besten Klasse zu entwickeln, das als Projekt Integrum bekannt ist. Bis zum 30. Juni 2022 wurden im Rahmen dieses Projekts 28 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von Arzneimitteln und 16 RenMice-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen in aller Welt geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen umfasst 12 Kernprodukte, von denen sich zwei Produkte in multiregionalen klinischen Studien der Phase II und zwei Produkte in der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und unterhält Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Schanghai, Boston, USA, und Heidelberg, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie auf http://en.biocytogen.com.cn.

