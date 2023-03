Airship Messaging, Mobile Wallet Pässe und No-Code-App-Erlebnisse werden den mehr als 225.000 erwarteten SXSW-Besuchern helfen, das Beste aus ihrer Zeit auf der Konferenz und den Festivals zu machen

Airship und Eventbase ermöglichen es dem SXSW, immersive mobile App-Erlebnisse zu liefern, die das hybride digital-physische Erlebnis für die Besucher verstärken

Das Unternehmen für mobile App-Erlebnisse, Airship, gab heute bekannt, dass das South by Southwest® Conference and Festivals (SXSW®) erneut die Airship App Experience Platform nutzt, um Push-Benachrichtigungen und In-App-Messaging für die offizielle SXSW GO Mobile App, präsentiert von Showtime, bereitzustellen.

The SXSW GO mobile app is the official mobile app for getting the most out of attending SXSW 2023; for more than a decade, Airship has helped SXSW bring their mobile app experience to life. (Graphic: Business Wire)

In diesem Jahr wird das SXSW-Festival die neuen No-Code-App-Erfahrungen von Airship für ein agileres App-Onboarding nutzen, um sicherzustellen, dass Konferenz- und Festivalbesucher den größten Nutzen aus der App ziehen können, sobald sie eintreffen. Das SXSW hat SXXpress-Zugangsdaten digitalisiert, um die Nutzung des Airship Mobile Wallet auszuweiten, damit die Besucher bei ausgewählten Sessions, Showcases, Vorführungen und Partys die Warteschlangen umgehen können.

Die SXSW GO Mobile App ist der digitale Schlüssel zum SXSW. Mit der App können Besucher ihren persönlichen Zeitplan durchsuchen und erstellen, Informationen zur Veranstaltungsnavigation abrufen und neue Musik, Filme und Vorträge entdecken.

"Airship ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein kreativer Technologiepartner für unser Team und arbeitet eng mit uns und unseren anderen Partnern zusammen, um innovative mobile App-Erlebnisse zu liefern, die die Magie des SXSW freisetzen", sagte Michael Brown, Vice President of Innovation, SXSW. "Die SXSW GO App ist der beste Weg, um das Beste aus der Konferenz und den Festivals herauszuholen, ganz gleich, ob man persönlich vor Ort ist oder von zu Hause aus teilnimmt."

Erfahrungen mit No-Code-Apps schaffen die Voraussetzungen für Erfolg

Mit AXP Scenes von Airship kann das gesamte SXSW-Team Multi-Screen-Walkthroughs erstellen und optimieren, die den Wert der Zustimmung zu Benachrichtigungen und der Freigabe von Standortdaten erklären und damit für die digitale Verbesserung der Besuchererfahrung entscheidend sind. Andere Szenen wurden geschaffen, um die Nutzer der App zu ermutigen, ihr Profil zu vervollständigen, ihre Favoriten zu teilen und Funktionen wie die Erstellung eines persönlichen Zeitplans vollständig zu übernehmen. All dies ist eng mit dem Lifecycle-Messaging integriert, das die Besucher während der Konferenz und der Festivals leiten und informieren soll. Veranstalter werden auch AXP-Umfragen ohne Code verwenden, um die Zufriedenheit und die Stimmung in Bezug auf einzelne Sitzungen und Präsentationen zu messen.

Die erweiterte Nutzung von Mobile Wallet ermöglicht VIP-ähnliche Erlebnisse

In diesem Jahr nutzt das SXSW-Team das Airship Mobile Wallet, um den SXXpress Pass anzubieten. Mit dem digitalen Express-Pass können registrierte Besucher Zeit sparen und die Warteschlange für Musikfestival-Showcases, Film- und Fernsehvorführungen, Comedy-Festival-Showcases, Konferenzsitzungen und ausgewählte Partys umgehen. Festivalbesucher können ab 9 Uhr am Tag vor den Veranstaltungen, zu denen sie bevorzugten Zugang wünschen, eine begrenzte Anzahl von SXXpress Pässen in der SXSW GO App oder im SXSW Schedule anfordern.

Das SXSW begann 2016 mit dem Einsatz von Airship Mobile Wallet, um von physischen Besucherausweisen auf digitale Wallet-Pässe umzusteigen und so Teilnehmern und Mitarbeitern wertvolle Zeit zu sparen. Bereits in jenem Jahr konnte die Zahl der ausgestellten Ausweise um 25 Prozent erhöht werden, bei gleichzeitiger Senkung der Kosten um 54 Prozent.

Standortbezogenes Messaging erleichtert die Orientierung

In Austin herrscht während des SXSW ein reges Treiben, und dank standortbezogener Nachrichten können die Besucher Veranstaltungen entdecken, während sie stattfinden. Das SXSW hat in der Umgebung Geofences eingerichtet, um standortbezogene Push-Benachrichtigungen von Airship auszulösen. Diese enthalten auf maschinellem Lernen basierende Empfehlungen, die auf die personalisierten Zeitpläne und Agenda Gaps der Festivalbesucher abgestimmt sind, um deren Zeitmanagement und Erfahrung zu optimieren.

"Das SXSW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kreative beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, und seit mehr als 10 Jahren wenden sie sich an Airship, um ihre mobile App mit Erlebnissen zum Leben zu erwecken, die Konferenz- und Festivalbesuchern helfen, das SXSW zu entdecken und optimal zu nutzen", so Thomas Butta, Chief Strategy and Marketing Officer bei Airship. "Ihre unermüdliche Experimentierfreudigkeit und ihre Bereitschaft, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, haben die Zusammenarbeit mit dem SXSW sehr bereichert."

Weitere Informationen für SXSW-Besucher und das Download der mobilen App SXSW GO sind hier verfügbar.

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Airship mit der Event-App-Plattform Eventbase zusammen, um mobile App-Erlebnisse für viele der weltweit größten Veranstaltungen, einschließlich des SXSW, zu ermöglichen. Airship stellt auf dem SXSW 2023 auf der Creative Industries Expo am Stand Nr. 416 im Austin Convention Center aus. SXSW-Besucher können hier ein Treffen mit Airship oder eine Demonstration vereinbaren.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften bereitgestellt und dann seinen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente, die Erstellung nativer No-Code-Apps und die App-Store-Optimierung (ASO) ausgeweitet. Mit Billionen von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass Apps zum digitalen Zentrum der Kundenerfahrung, Markentreue und Monetarisierung geworden sind.

Mit der Airship App Experience Platform und der ASO-Technologie und -Expertise von Gummicube verfügen Marken jetzt über ein komplettes Lösungspaket zur Optimierung der gesamten Kundenerfahrung für mobile Apps von Point of Discovery bis zur Kundenbindung und schaffen so einen größeren Mehrwert für alle Beteiligten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über das SXSW

Das SXSW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kreative beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Das 1987 in Austin, Texas, gegründete SXSW ist vor allem für seine Konferenzen und Festivals bekannt, die die Konvergenz von Technologie, Film und Fernsehen, Musik, Bildung und Kultur feiern. Die jährlich im März stattfindende Veranstaltung ist ein unverzichtbares Ziel für Fachleute aus aller Welt und bietet Vorträge, Musik- und Comedy-Shows, Film- und Fernsehvorführungen, Ausstellungen, berufliche Weiterbildung und eine Vielzahl von Networking-Möglichkeiten. Das SXSW beweist, dass die meisten unerwarteten Entdeckungen gemacht werden, wenn unterschiedliche Themen und Menschen zusammenkommen. Das SXSW 2023 findet vom 10. März bis 19. März in Austin (Texas) statt. Weitere Informationen finden Sie unter sxsw.com. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie sxsw.com/attend.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Nordamerika:

Deidre Wright

Airship

+1 415-223-0832

deidre.wright@airship.com

Kali Myrick

Kali Myrick Communications

+1 503-580-4645

kali@kalimyrick.com

EMEA:

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

press@airship.com

Pauline Delorme

Tyto PR

+44 (0)20 3934 8882

Airship@tytopr.com