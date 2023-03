Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) ("Li-Cycle" oder "Unternehmen"), ein Marktführer in der Rückgewinnung von Lithium-Ionen-Batterien und führender Recycler von Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika, hatte gestern die Ehre, den Premierminister Kanadas, Justin Trudeau, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in der Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage des Unternehmens in Kingston, Ontario, Kanada, zu empfangen.

Li-Cycle Co-Founder and Executive Chairman Tim Johnston with Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Li-Cycle's battery recycling facility in Kingston, Ontario. (Photo Credit: Adam Scotti)

Während des Besuchs wurden Premierminister Trudeau und Kommissionspräsidentin von der Leyen von den Li-Cycle-Mitbegründern Ajay Kochhar und Tim Johnston begleitet, die die erste kommerzielle Spoke-Anlage von Li-Cycle besichtigten und miterlebten, wie Lithium-Ionen-Batterien auf sichere und umweltfreundliche Art recycelt werden. Die Spitzenpolitiker sprachen über die Bedeutung der innovativen, proprietären und nachhaltigen Spoke Hub Technologies von Li-Cycle, die den Übergang zur Nutzung sauberer Energie in Nordamerika und in Europa unterstützen.

"Wir sind sehr erfreut, dass wir Premierminister Trudeau und die Kommissionspräsidentin von der Leyen bei unserer Ontario Spoke zu Gast hatten. Als kanadisches Unternehmen hatten wir die Ehre und Gelegenheit, Premierminister Trudeau und Präsidentin von der Leyen unsere innovative und nachhaltige Spoke-Technologie vorzustellen. Li-Cycle übernimmt eine wichtige Rolle beim Aufbau eines regionalen Angebots an Batteriematerialien in Kanada und Europa, um die Elektrifizierung weiter voranzutreiben", so Ajay Kochhar, Mitbegründer und CEO von Li-Cycle.

"Während Li-Cycle seinen signifikanten Erstanbietervorteil auf dem nordamerikanischen Markt verstärkt, setzen wir unsere globale Wachstumsstrategie fort und erzielen Fortschritte bei der Einführung unserer Technologien in Europa. Wir sind davon überzeugt, dass der Besuch von Premierminister Trudeau und Kommissionspräsidentin von der Leyen das außergewöhnliche Wertversprechen von Li-Cycle für Kanadas und Europas aufstrebende Batterielieferkette weiter verstärkt gerade auch in der Erwartung, dass wir unsere bisher größte Spoke-Anlage in Deutschland noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen können", kommentiert Tim Johnston, Mitgründer und Executive Chairman von Li-Cycle.

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit von Li-Cycle, Premierminister Trudeau und Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch in Kingston den Betrieb vor Ort vorzustellen. Li-Cycle ist weltweiter Marktführer beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, die auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Expansion von Li-Cycle in Kingston trägt entscheidend dazu bei, Kanada zu einem weltweiten Innovator im Bereich der sauberen Technologien zu machen. Seit meinem ersten Besuch der Li-Cycle-Anlage bin ich immer wieder beeindruckt von der Innovationskraft und dem Wachstum dieses Unternehmens", berichtet Mark Gerretsen, Mitglied des Parlaments für Kingston und die Inseln.

Die patentierten und bewährten kommerziellen Spoke Hub Technologies von Li-Cycle ermöglichen eine Recyclingeffizienz von bis zu 95 und führen wertvolle Materialien aus Lithium-Ionen-Batterien und Abfällen der Batterieherstellung in die Lieferkette zurück. Ferner richten wir unsere Anstrengungen auf unsere Nachhaltigkeitsziele für unseren Geschäftsbereich Batterierecycling und Ressourcenrückgewinnung, der Technologien nutzt, um einen effizienten und ökologischen Fußabdruck unseres Netzwerks von Spoke Hub-Standorten zu gewährleisten. Dazu zählen Prozesse, bei denen nur minimale Abfallströme auf die Deponie gelangen, keine Abwässer abgeleitet werden und die Luftemissionen gering sind.

Das Spoke-Netzwerk von Li-Cycle

Die Spoke-Standorte von Li-Cycle, die erste Phase des vertikal integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens, recycelt Batteriematerialien auf sichere Weise durch ein proprietäres Unterwasser-Schredderverfahren, um "schwarze Masse" zu produzieren ein Zwischenprodukt, das sehr wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel oder Kobalt enthält. Unsere Spokes der "Generation 3" sind dazu in der Lage, komplette Batteriepakete für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher direkt und ohne manuelle Demontage zu verarbeiten. Dadurch wird die Sicherheit und Kosteneffizienz erhöht.

Derzeit betreibt Li-Cycle vier Spokes, die insgesamt mehr als 50.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr recyceln können. Mit diesen Spokes, die in Kingston (Ontario, Kanada), Rochester (New York, USA), Gilbert (Arizona, USA) und Tuscaloosa (Alabama, USA) betrieben werden, sind wir in strategisch wichtigen Regionen präsent, um den Recyclingbedarf des wachsenden Kundenstamms von Unternehmen des Batteriesektors zu decken. Li-Cycle erwartet, bis Ende 2023 in Nordamerika und Europa eine Gesamtverarbeitungskapazität seines Spoke-Netzwerk von mehr als 80.000 Tonnen pro Jahr an Lithium-Ionen-Batteriematerial bereitstellen zu können.

Germany Spoke andSpoke in Deutschland und europäische Expansionspläne

Die erste europäische Spoke-Anlage von Li-Cycle wird in Deutschland in der Nähe von Magdeburg errichtet und mit einer Gesamtverarbeitungskapazität von 30.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr voraussichtlich die bisher größte Spoke-Anlage des Unternehmens sein. Die Spoke-Anlage in Deutschland soll über zwei Hauptlinien verfügen, die vollständige Batteriepacks für Elektrofahrzeuge ohne Demontage verarbeiten können und zusätzliche Verarbeitungskapazitäten bieten. Sie soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb genommen werden.

Die deutsche Spoke-Anlage von Li-Cycle soll den wachsenden Kundenstamm in Europa bedienen und die vorhandene Infrastruktur mit Zugang zu sauberer erneuerbarer Energie und wichtigen Transportmöglichkeiten nutzen. Deutschland ist der größte europäische Markt für Abfälle aus der Batterieherstellung und das erwartete Angebot an Lithium-Ionen-Altbatterien.

Li-Cycle arbeitet weiterhin an seiner Spoke-Anlage in der norwegischen Stadt Moss. Um den Übergang zu sauberer Energie noch stärker zu unterstützen, wird die Spoke-Anlage in Norwegen voraussichtlich mit sauberer erneuerbarer Energie wie Erdwärme betrieben werden. Die norwegische Spoke-Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen pro Jahr wird voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen.

Spoke-Anlage in Ontario und kanadische Expansionspläne

Die bestehende Anlage von Li-Cycle in Kingston, Ontario, Kanada, ist die erste Spoke-Anlage von Li-Cycle und hat 2020 den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Derzeit plant Li-Cycle den Bau eines neuen Spoke- und Lagerstandorts in Kingston, die den bisherigen Standort ersetzen soll. Die ersten Arbeiten sollen 2023 beginnen. Die neue Spoke-Anlage von Li-Cycle in Ontario wird über die neueste Spoke-Technologie der "Generation 3" des Unternehmens verfügen und soll eine Verarbeitungskapazität von bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr bereitstellen. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Verarbeitungskapazität der bestehenden Anlage von 5.000 Tonnen pro Jahr. Die neue Spoke-Anlage in Ontario wird dazu in der Lage sein, komplette Batteriepakete von Elektrofahrzeugen und Energiespeicherpakete ohne manuelle Demontage zu verarbeiten. Darüber hinaus soll sie Forschungs- und Schulungseinrichtungen bieten.

Rochester-Hub

In den Hub-Anlagen von Li-Cycle, der zweiten Phase des vertikal integrierten Prozesses, wird Li-Cycle schwarze Masse zu batteriefähigen Materialien weiterverarbeiten. Die erste kommerzielle Hub-Anlage von Li-Cycle wird derzeit in Rochester, US-Bundesstaat New York, ("Rochester-Hub") errichtet und soll Ende 2023 in Betrieb gehen.

Der Rochester-Hub soll die erste Quelle in Nordamerika für recyceltes Lithiumkarbonat in Batteriequalität sein und ist für eine Verarbeitungskapazität von 35.000 Tonnen schwarzer Masse pro Jahr ausgelegt dies entspricht etwa 90.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien mit einer Ladekapazität von 18 Gigawattstunden (GWh). Sobald der Rochester-Hub vollständig in Betrieb ist, soll sie jährlich 7.500 bis 8.500 Tonnen batteriefähiges Lithiumkarbonat, 42.000 bis 48.000 Tonnen batteriefähiges Nickelsulfat und 6.500 bis 7.500 Tonnen batteriefähiges Kobaltsulfat sowie weitere wertvolle Materialien produzieren.

Erst kürzlich erhielt Li-Cycle eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 375 Mio. US-Dollar vom Advanced Technology Vehicles Manufacturing-Programm des US-Energieministeriums, um die Entwicklung des Rochester-Hubs zu unterstützen und dem Unternehmen mehr finanzielle Flexibilität für die weitere Umsetzung seiner globalen Wachstumspläne zu verschaffen.

Über die Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE:LICY) hat sich zum Ziel gesetzt, seine innovativen Spoke Hub Technologies dafür einzusetzen, eine kundenorientierte End-of-Life-Lösung für Lithium-Ionen-Batterien anzubieten und gleichzeitig eine Sekundärversorgung mit batteriefähigen Materialien aufzubauen. Lithium-Ionen-Akkus versorgen unsere Welt in zunehmendem Maße mit Energie, ob im Automobilbereich, bei der Energiespeicherung, in der Unterhaltungselektronik oder bei anderen Industrie- und Haushaltsanwendungen. Die Welt braucht verbesserte Technologien und Innovationen in den Lieferketten, um Abfälle aus der Batteriefertigung und Altbatterien besser handhaben zu können und um die schnell wachsende Nachfrage nach kritischen und knappen batteriefähigen Rohstoffen durch eine geschlossene Kreislauflösung zu decken. Weitere Informationen finden Sie unter https://li-cycle.com/.

