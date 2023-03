Das internationale Unternehmen für medizinische Cannabisplattformen Akanda Corp. ("Akanda" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN), ein Unternehmen aus Ontario, meldete, dass es voraussichtlich am Donnerstag, den 9. März, eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:10 für seine Stammaktien durchführen wird, wobei der Handel auf splitbereinigter Basis bei der Markteröffnung an diesem Tag beginnen wird. Der Handel mit den Stammaktien wird am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol "AKAN" fortgesetzt. Die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien nach der Aktienzusammenlegung lautet 00971M205.

Nach der effektiven Durchführung der Aktienzusammenlegung werden alle 10 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens automatisch in eine ausgegebene und ausstehende Stammaktie umgewandelt. Im Rahmen der Aktienzusammenlegung werden keine Aktienbruchteile ausgegeben. Stattdessen werden alle Aktienbruchteile, die sich aus der Zusammenlegung ergeben hätten, auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Die Aktienzusammenlegung betrifft alle Aktionäre gleichermaßen und wird den prozentualen Anteil der Aktionäre an den ausstehenden Stammaktien des Unternehmens nicht verändern, mit Ausnahme von Anpassungen, die sich möglicherweise aus der Behandlung von Aktienspitzen ergeben.

Die Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:10 wurde vom Vorstand des Unternehmens und seinen Aktionären genehmigt. Das Unternehmen hat beim Ontario Ministry of Government and Consumer Services einen Änderungsantrag eingereicht, um die Aktienzusammenlegung abzubilden.

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Innenanbauanlage; CanMart, ein in Großbritannien ansässiger, voll lizenzierter pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert; und Bophelo Bioscience Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Lieferkette des Unternehmens vom Saatgut bis zum Patienten umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, einem führenden, weltweit anerkannten Cannabisunternehmen, mit der Cansativa Group, einem führenden Importeur und Vertreiber von medizinischem Cannabis in Europa, und mit der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Information and Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die möglicherweise "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von Akanda hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle von Akanda liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennbar oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können, könnten, würden" bzw. "fortgesetzt werden", "auftreten werden" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschäftsstrategie, Produktentwicklung sowie Verkaufs- und Wachstumspläne. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Akanda verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investorenkontakt

ir@akandacorp.com

Medienkontakt

Imogen Saunders

Irvine Partners

imogen@irvinepartners.co.uk