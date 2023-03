Berlin - Die Preisaufschläge auf Kraftstoffe an deutschen Autobahntankstellen sind erheben gestiegen. Demnach liegen die Preise für Benzin und Diesel an Zapfsäulen von "Tank und Rast" mittlerweile um durchschnittlich 40 Cent über den Niveau anderer Tankstellen, wie die "Bild" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Auswertung des Bundeskartellamts berichtet.



Im vergangenen Jahr lag der Aufschlag noch bei rund 30 Cent. 2019 hatte der Aufschlag nach Angaben des Bundeskartellamts bei durchschnittlich 18 Cent gelegen. 2015 waren es sechs Cent gewesen. Ein Sprecher des Bundeskartellamt sagte dazu: "Deutliche Preisunterschiede sind weiterhin grundsätzlich zwischen Autobahntankstellen und Tankstellen an anderen Straßen festzustellen."



Wie "Bild" unter Berufung auf Zahlen des Bundesverkehrsministers weiter schreibt, investiert der Staat zugleich hohe Summen in die Infrastruktur der Rastanlagen. Seit 2017 flossen demnach 500 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau von Auffahrten, Parkplätzen und weitere Infrastruktur.

