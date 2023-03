Regionaler Marktführer im Bankensektor verbindet sich mit globalem Emittenten-Prozessor zur Beschleunigung des FinTech-Wachstums der Region

i2c Inc. gibt eine Partnerschaft mit Mashreq, einem führendes Finanzinstitut in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt, um digitale Zahlungsoptionen für die wachsende FinTech-Branche in der Region anzubieten.

Die Partnerschaft wird die agile SaaS-Plattform von i2c nutzen, um Mashreq in die Lage zu versetzen, den Kunden, Händlern und FinTech-Kunden innovative Zahlungserfahrungen anzubieten. Der Plug-and-Play-Ansatz für die Programmverwaltung wird darüber hinaus neuartige Fähigkeiten für einen schnellen und bequemen Zugang ermöglichen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die FinTech-Ökosysteme in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch beispiellose Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu unterstützen.

Kartik Taneja, Head of Payments bei Mashreq, erläuterte: "Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichneten ein signifikantes Wachstum und haben bedeutende Gelegenheiten im Rahmen des FinTech-Sektors erlebt, die das Land zu einer wichtigen FinTech-Drehscheibe werden lassen. Da wir uns weiterhin auf die Förderung des Wachstums und der Innovationskraft in der Region konzentrieren, wird uns unsere Partnerschaft mit i2c nun in die Lage versetzen, das FinTech-Ökosystem durch Geschwindigkeit und Agilität zu unterstützen."

Amir Yazdanpanah, General Manager, CEMEA bei i2c, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Mashreq, um Zahlungsinnovationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu ermöglichen. Unsere skalierbare und agile Plattform in Kombination mit ihrem Know-how wird die Bereitstellung hochmoderner Zahlungslösungen für die Kunden und Unternehmen in der Region ermöglichen. Wir freuen uns auf die Unterstützung der Mission von Mashreq, das Wachstum und die Innovationskraft im Rahmen des FinTech-Ökosystems zu fördern."

Gemeinsam unterstützen die beiden Unternehmen die wachsende FinTech-Landschaft der Vereinigten Arabischen Emirate durch neueste Technologien und beispielloses Know-how.

Über Mashreq

Mashreq wurde vor 50 Jahren gegründet und ist dennoch wie ein Herausforderer, Startup und Innovator aufgestellt. Als eines der ältesten Finanzinstitute in der Region ist Mashreq Vorreiter für wichtige Innovationen und Entwicklungen im Bankensektor und begann als Einstiegsmodell mit Digital-First-Kunden bis hin zur Förderung einiger der prominentesten Unternehmen und Vermögenskonten in der Region.

Das Mandat der Bank dient der Unterstützung der Kunden im Rahmen ihrer Höhe- und Tiefpunkte, um ihre Ziele erreichen und ihre Erfolgsvision umsetzen zu können.

In den wichtigen Finanzzentren der Welt vertreten, verbleibt der Hauptsitz von Mashreq dennoch im Nahen Osten und bietet Dienstleistungen, wann immer und wo immer sich die Gelegenheit für seine Kunden bietet.

Weitere Informationen über den Rise Every Day finden Sie unter www.Mashreq.com/RiseEveryDay

Über i2c Inc.

Das Unternehmen i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene "Building Block"-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und anderes erstellen. Auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform bietet i2c unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern/Hoheitsgebieten in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie unter www.i2cinc.com und folgen Sie uns unter @i2cinc.

