Momcozy ("das Unternehmen"), eine führende Mutterschafts- und Babymarke mit Schwerpunkt auf den Bedürfnissen von Müttern, nahm an der Baby Show mit Lidl GB ("die Baby Show") teil, die vom 3. bis 5. März 2023 im ExCel London stattfand. Die Baby Show ist eine der größten Veranstaltungen für Schwangerschaft, Baby und Elternschaft in Großbritannien und hilft seit 2002 neuen und werdenden Eltern, alles zu finden, was sie für ihre wachsende Familie brauchen. Die Baby Show in London bietet Momcozy die Möglichkeit, sich auf dem europäischen Markt vorzustellen, in den das Unternehmen erst vor kurzem eingetreten ist, und seine Produkte für Babys und Mütter zu präsentieren, wobei für dieses Jahr mehrere Stationen in Großbritannien geplant sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307006072/de/

Momcozy Debuts in the European Market at the Baby Show (Photo: Business Wire)

Als Teil ihrer Einführung bei britischen Verbrauchern zeigte Momcozy zur Freude der Eltern ein Sortiment von Pumpen, Pumpenzubehör, Pump-BHs und anderen vom Thema Mutterschaft inspirierten Produkten. Neben der Verteilung von kostenlosen Milchaufbewahrungsbeuteln und der Präsentation innovativer Produkte wie dem Wärme- und Vibrationsmassagegerät für die Laktation stellte Momcozy an seinem Stand auf der M61 seine beliebteste Innovation, die S12 Pro Brustpumpe, in den Mittelpunkt.

"Unser Ziel als Unternehmen war es schon immer, Mütter auf ihrem Weg der Elternschaft zu unterstützen. Egal, ob es sich um eine tragbare Milchpumpe oder einen Abpump-BH handelt, die Stimmen der Mütter werden berücksichtigt, denn die Entwicklung des Produkts geht auf ihre Anregungen zurück", sagt Ella, Marketing Managerin von Momcozy.

Der Momcozy 4-in-1-Pump-BH ist seit seiner Markteinführung im Jahr 2022 ein echter Geheimtipp für stillende Mütter. Mehrere Mütter auf Amazon loben die Vielseitigkeit und Sicherheit des BHs bei verschiedenen Arten von Pumpen sowie seine bequeme und stützende Passform. Dem Kundenfeedback zufolge passt das Design des BHs besonders gut zu den tragbaren Brustpumpen von Momcozy, da er ohne zu viel Druck anliegt und so ein besseres Stillerlebnis bietet.

Ein weiteres Vorzeigeprodukt von Momcozy, die S12 Pro, erregte auf der Baby Show ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Nach ausführlichen Gesprächen mit der Momcozy-Community hat das Unternehmen diese neue, freihändige Pumpenserie mit Blick auf den Komfort für Mütter entwickelt. Die S12 Pro, die als Einzel- oder Doppelpumpe erhältlich ist, verfügt über ein aktualisiertes, doppelt abgedichtetes Flanschdesign, das sich besser anpasst, um Müttern ein effizienteres, sanft ansaugendes Pumperlebnis zu bieten, das ihnen auch hilft, Auslaufen zu vermeiden.

"Außerdem haben wir vor kurzem das einjährige ‚Parachute Care Program' angekündigt, um mehr Mütter auf ihrem Stillweg zu unterstützen, und hoffen, dass wir für mehr Mütter in Europa ein Begleiter sein werden", so Ella.

Zusätzlich zum Programm bietet Momcozy Müttern, die in bestimmten Berufen arbeiten, zur Feier des Internationalen Frauentags einen Rabatt von 25% auf die Bestellung von Milchpumpen. Mütter in Europa können über Amazon oder die Website von Momcozy einkaufen.

Nach der Einführung in Großbritannien und anderen europäischen Ländern auf der Baby Show in London wird Momcozy auch an der Veranstaltung im NEC Birmingham vom 12. bis 14. Mai 2023 teilnehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230307006072/de/

Contacts:

Marketing-Abteilung.

Ella Zheng

1-855-322-1777 (Mo.-Fr. 8:30-12:00 Uhr; 13:00-17:30 Uhr PST)

ella.zheng@momcozy.com