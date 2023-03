Shenzhen, China, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hollyland, der führende Anbieter von drahtlosen Lösungen, hat Solidcom C1 Pro (https://www.hollyland-tech.com/404.html) angekündigt, das erste drahtlose Vollduplex-Dualmikrofon-Intercom-System mit Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC). Als Upgrade gegenüber seinem Vorgänger bietet das Solidcom C1 Pro mit der ENC-Technologie und der Push-to-Talk-Funktion (PTT) eine bahnbrechende Teamkommunikation. Dieses Headset-System der nächsten Generation verfügt über die fortschrittliche DECT 6.0-Technologie, einen Breitband-Audiobereich von 150 Hz bis 7 kHz, eine zuverlässige LOS-Reichweite von bis zu 350 m für 2 bis 9 Personen und ein tragbares Design ohne Gürteltaschen.Das Solidcom C1 Pro System ist die perfekte Lösung für laute bis extrem laute Umgebungen wie Gottesdienste, Musikfestivals, Sportveranstaltungen, Videoproduktionen oder andere Aufführungen. Noch wichtiger ist, dass die Pro-Version vollständig mit Solidcom C1 (https://www.hollyland-tech.com/detail-solidcomc1) kompatibel ist, was bedeutet, dass Benutzer die Pro-Headsets zum bestehenden C1-System hinzufügen können, um das Intercom-Erlebnis vor Ort zu verbessern.ENC-gestütztes klares Audio (ENC-powered Clear Audio)Das Solidcom C1 Pro ist ein echter Fortschritt mit integrierter ENC-Technologie. Aktivieren Sie einfach den ENC-Schalter und entfesseln Sie den Zauber. Jedes Headset verfügt über ZWEI Mikrofone -- das unidirektionale Hauptmikrofon erfasst den Stimmbereich des Sprechers und gleichzeitig nimmt das omnidirektionale Sekundärmikrofon die 360°-Hintergrundgeräusche auf. Durch einen Prozess mit dem fortschrittlichen ENC-Algorithmus können Hintergrundgeräusche um bis zu 20 dB eliminiert werden, wodurch Ihr Team während des Team-Gesprächs einen kristallklaren Sound erhält. Um den praktischen Einsatz zu testen, lud Hollyland über 10 kirchliche Teams ein, das Solidcom C1 Pro 2 Monate lang zu testen, und erhielt von ihnen ein großartiges Feedback. Sehen Sie sich die Fallstudie an: Awaken Church x Hollyland. (https://www.hollyland-tech.com/404.html)Flexible Stumm-/Talk-Optionen und PTT-FunktionAbgesehen davon, dass sich der Mikrofonarm nach oben oder unten bewegen lässt, um zwischen den Modi TALK und MUTE zu wechseln, hat Hollyland die PTT-Funktion hinzugefügt, die für zusätzliche Flexibilität im Betrieb sorgt. Durch einfaches Drücken der TALK/MUTE-Taste wird das Intercom-System stumm geschaltet, und durch langes Drücken der TALK/MUTE-Taste wird die PTT-Funktion aktiviert. Ähnlich wie bei der Verwendung eines Walkie-Talkie sind die Risiken, einen bestehenden Dialog oder eine Kommunikation zu unterbrechen oder zu übersprechen, praktisch eliminiert.ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FUNKTIONEN:- Dual-Mic ENC- TALK-/MUTE-TASTE mit PTT-Funktionalität- 350 m stabile LOS-Reichweite- DECT 6,0 und 1,9 GHz Band- Gewicht: ca. 170 g (mit Akku)- 10-Stunden-Remote-Headset-Betriebszeit, 6-Stunden-Master-Headset-Betriebszeit (mit 3 Remote Headsets)- A & B Gruppierungsfunktion (nur Hub-Version)- Vielseitiges Kaskadieren mit anderen drahtgebundenen Intercom-Systemen (nur Hub-Version)"Das Solidcom C1 2022 setzt einen neuen Maßstab für den kabellosen Intercom-Markt und wird schnell zum Verkaufsschlager in dieser Kategorie. Es ist eine große Ermutigung für uns alle bei Hollyland und inspiriert uns, das Benutzererlebnis ständig zu verbessern", sagte Hollyland Product Director Chris Zhu. "Vor einigen Monaten hat uns ein Produktionsteam gefragt, ob wir das Kommunikationsproblem für A&V-Techniker lösen können, die bei extrem lauten Veranstaltungen arbeiten. Deshalb kommt jetzt Solidcom C1 Pro, und wir sind gespannt, wie der Markt darauf reagiert!"Verfügbarkeit und PreisgestaltungDie Non-Hub-Version von Solidcom C1 Pro (2S-8S) ist ab sofort erhältlich.- Amazon: https://hollyland.info/3L0DXrbDie Hub-Version ist ab Mitte April erhältlich.WEITERE INFORMATIONEN: https://hollyland.info/3JiE6oxINFORMATIONEN ZU HOLLYLAND TECHNOLOGYShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt professionelle drahtlose Lösungen für kabellose Videoübertragungen, Gegensprechanlagen und Mikrofone - seit 2013. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook (https://www.facebook.com/HollylandTech), Hollyland Instagram (https://www.instagram.com/hollylandtech).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013147/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hollyland-stellt-solidcom-c1-pro-vor-das-weltweit-erste-drahtlose-dual-mic-enc-intercom-headset-system-301765797.htmlPressekontakt:Vivian Lu,pr-001@hollyland-tech.comOriginal-Content von: Hollyland Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081212/100903993