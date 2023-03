GENF (dpa-AFX) - Nach Rassismus- und Mobbingvorwürfen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Regionaldirektor für die Westpazifikregion, Takeshi Kasai, entlassen. Seine Aufgabe übernehme vorübergehend Zsuzsanna Jakab, die Kasai schon seit Sommer 2022 vertrat, teilte die WHO am Mittwoch mit. Die Position werde nach einem Auswahlprozess im Oktober neu besetzt. Die WHO hatte nach Beschwerden 2022 eine Untersuchung eingeleitet, in der Fehlverhalten festgestellt worden sei. Die WHO nannte keine Einzelheiten und nannte den Namen von Kasai nicht. Vorgeworfen wurde dem Japaner, im Regionalbüro in Manila auf den Philippinen eine toxische Atmosphäre geschaffen zu haben. Er soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmter Nationalitäten gemobbt und eine Vetternwirtschaft aufgezogen haben. Kasai hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen./oe/DP/zb