ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lindners Haushalts-Dilemma:

"Deutschland befindet sich in einer Ausnahmesituation, weshalb die FDP aus sehr guten Gründen darauf besteht, Prioritäten zu setzen und die Wünsche der sozialdemokratischen und grünen Minister nicht alle erfüllen möchte. Doch selbst das Dringliche kostet so viel, dass es Finanzminister Christian Lindner wohl kaum gelingen wird, das mit dem Abbau von Subventionen zu finanzieren. Er sollte auch deshalb die Möglichkeit einer Steuerreform nicht vom Tisch wischen, bei der am Ende mehr Einnahmen zur Verfügung stehen. Eine solche Reform kostet sehr viel Geld und weil das so ist, muss es auch zu Belastungen kommen und die sollten den Spitzenverdienern und auch den Unternehmen aufgebürdet werden. Kein leichter Gang für eine liberale Partei. Doch eine solche Steuerreform brächte so viele positive volkswirtschaftliche Effekte mit sich, dass man die überzeugen kann, die mehr zahlen müssten."/DP/jha