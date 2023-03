Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wenn man nichts mehr wiederfindet und neue Sachen nicht mehr unterbringen kann, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuräumen und auszumisten, damit die vollgestellte Wohnung und die überquellenden Schränke wieder luftig und ordentlich werden. Marco Chwalek hat für uns prima Aufräum-Tipps:Sprecher: Mit der äußeren Ordnung ordnen wir oft auch unsere Gedanken und Gefühle und das ist gut fürs innere Gleichgewicht, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Chefredakteurin Claudia Röttger erklärt uns, wie wir vorgehen sollten, bevor es mit dem Aufräumen losgeht:O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Vorweg sollte man sich fragen, welche Ordnung zu einem passt. Ob man zum Beispiel in der Küche lieber eine freie Arbeitsfläche hat oder ob man den Toaster, die Küchenmaschine und den Brotkasten gerne griffbereit hat. Außerdem sollte man sich Aufräumtermine in den Kalender eintragen, dann hat es nämlich etwas wirklich Verbindliches."Sprecher: Womit fängt man am besten an, ohne dass man gleich wieder die Lust verliert?O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden"Ein Tipp, um schnell Erfolgserlebnisse zu haben: Man sollte in Etappen aufräumen. Also, zum Beispiel erstmal alle Taschen und Schuhe ausräumen und auf zwei Stapel legen. Was man behalten will, wird wieder in den Schrank geräumt. Die aussortierten Dinge werden dann sofort weggebracht, damit man es sich nur nicht wieder anders überlegt."Sprecher: Die nächsten Etappen könnten dann Bücher, Werkzeuge oder der Vorratsschrank sein. Aber wo bringt man die aussortierten Dinge hin?O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden"Am besten nichts wegwerfen, was noch brauchbar ist, sondern lieberverschenken, weitergeben oder spenden. Und außerdem macht es das Loslösen einfacher und es tut einfach auch gut, wieder zuhause Platz zu haben. Und damit das Aufräumen auch nachhaltig ist, kann man die guten aussortierten Dinge zum Beispiel auch zu einem Gebrauchtwarenkaufhaus bringen, einer Organisation wie Oxfam oder zur Diakonie."Abmoderation: Alle Dinge, die wir ordentlich verstaut haben, sollten einen festen Platz bekommen, damit man immer alles schnell wiederfindet, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5459043