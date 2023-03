HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

Erfolgreiche Vollvermietung im Fachmarktcenter Ried03



09.03.2023 / 07:00 CET/CEST





Medieninformation



Medieninformation (PDF) Zürich, 09. März 2023 - Die zwei letzten grossen Retail-Flächen im Fachmarktcenter an der Riedstrasse 3 in Dietikon wurden erfolgreich an die Genossenschaft Migros Zürich und an einen europaweit tätigen Spielwarenhändler vermietet. Zusammen werden die beiden Detailhändler eine Fläche von rund 5'500 m² belegen. Erfreulicher Zuwachs am Retail-Standort «Silbern» in Dietikon: HIAG gewann Migros und einen europaweit grossen Händler für Spielwaren und Babyartikel als langfristige Ankermieter. HIAG schliesst die umfassende Revitalisierung des Fachmarktcenters im Spätsommer 2023 ab. Im Verlauf des Herbsts 2023 können die Mietflächen im modern ausgebauten Gebäude bezogen und der Mieterausbau gestartet werden. Die Eröffnungen des Migros Supermarkts sowie des Spielwarengeschäfts sind auf den Start des Weihnachtsgeschäfts im November 2023 geplant. Durch die erfolgreichen Vermietungen erreicht HIAG auf dem gesamten Areal praktisch eine Vollvermietung. «Wir sind begeistert, die beiden Detailhändler als neue Mieter im Fachmarktcenter begrüssen zu dürfen. Durch die beiden neuen Ankermieter wird die Breite des Angebots auf dem ganzen Areal weiter gestärkt», sagt Béatrice Gollong, Leiterin Portfolio und Transaktionen zur erfolgreichen Vermietung. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail Marco Feusi Béatrice Gollong

Leiterin Portfolio und Transaktionen

T +41 44 404 10 30

E-Mail Béatrice Gollong HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com Unternehmenskalender 13. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 26. September 2023 Capital Market Day 2023



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobi-lienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



Ende der Medienmitteilungen