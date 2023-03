DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ROHSTOFFE - Die Europäische Union will die Versorgungssicherheit bei wichtigen Industrierohstoffen erhöhen und sich aus einer übermäßigen Abhängigkeit von China befreien. Dazu möchte die EU-Kommission vor allem die Förderung von kritischen Rohstoffen in Europa ausbauen. Industriekommissar Thierry Breton arbeitet an einem Gesetz, dem "Raw Materials Act", um gegen "wachsende Versorgungsrisiken" vorzugehen. Nach einem Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt, sollen künftig zehn Prozent des europäischen Bedarfs an "strategischen Rohstoffen" in der EU abgebaut und 15 Prozent durch Recycling gewonnen werden. (Handelsblatt)

GRÜNER WASSERSTOFF - In Mauretanien ist die größte Investition mit deutscher Beteiligung zur Produktion von grünem Wasserstoff in Afrika geplant. Wie die FAZ erfahren hat, unterzeichnete ein internationales Konsortium in dieser Woche eine Vereinbarung mit der Regierung des westafrikanischen Landes über den Bau eines Großprojekts, das bis zu 8 Millionen Tonnen Ammoniak oder andere auf Wasserstoff basierende Endprodukte im Jahr produzieren soll. Die Gesamtinvestition werde in der Endausbauphase voraussichtlich 34 Milliarden US-Dollar betragen. (FAZ)

STROMPREISE - Das Bundeswirtschaftsministerium will die deutsche Industrie künftig mit günstigerem Strom entlasten. "Über einen Industriestrompreis soll der Industrie günstiger Strom aus Erneuerbaren Quellen zugänglich gemacht werden", heißt es in einem Papier des Ministeriums, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Die Förderung der Erneuerbaren Energien solle auf Differenzverträge umgestellt werden. "Der Preis, der in den Ausschreibungen erzielt wird, würde an die Industrie weitergegeben", heißt es in dem sogenannten "Werkstattbericht" des Wirtschaftsministeriums unter dem Titel "Wohlstand klimaneutral erneuern". Auch müsse die Erneuerung des Energiesystems vorangebracht werden. So solle etwa Mieterstrom attraktiver und die Einrichtung von Balkon-Photovoltaikanlagen erleichtert werden. (Funke Mediengruppe)

NORD STREAM 2 - Für einen möglichen Kauf von Pipeline-Röhren der Nord Stream 2 AG durch die Bundesregierung stellen Sanktionen kein Hindernis dar. Gegen die Nord Stream 2 AG und Gazprom bestehen seit 2019 lediglich US-Sanktionen, die Europäische Union hat die Firmen hingegen bislang nicht sanktioniert. Nach Informationen von Welt aus Regierungskreisen seien alle notwendigen Fragen mit den US-Behörden geklärt worden. Sollte sichergestellt sein, dass der Verkaufserlös nicht nach Russland, sondern an den Schweizer Sachwalter der insolventen Nord Stream 2 AG fließen, stehe dem Kauf nichts entgegen. (Welt)

INFRASTRUKTUR - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil reiht sich ein in die Kritiker der zu langen Planungsverfahren für Infrastruktur-Projekte. Eine derart langsame Infrastruktur-Planung wie in Deutschland sei weltweit vermutlich einzigartig, sagte Weil in einem Interview. Mit Blick auf die Diskussion um so genannte E-Fuels sagte der Ministerpräsident, er sehe in der Industrie kein Bedürfnis dafür. (Welt)

