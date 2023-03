NIESTELTAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar peilt dank der inzwischen wieder deutlich verbesserten Liefersituation im laufenden Jahr deutliche Zuwächse beim Umsatz und operativen Ergebnis an. Der Erlös soll auf 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro klettern, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Niesteltal mit. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet SMA Solar einen Anstieg auf 100 bis 140 Millionen Euro. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Experten hatten beim Umsatz bisher im Schnitt mit knapp 1,3 Milliarden Euro gerechnet und beim operativen Ergebnis mit 111 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnte SMA Solar bei beiden Werten wie erwartet stark zulegen./zb/mis