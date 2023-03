The following instruments on XETRA do have their first trading 09.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.03.2023Aktien1 CA27785T2092 Eat & Beyond Global Holdings Inc.2 US4833792025 Kaleyra Inc.3 US82452T3059 Shift Technologies Inc.Anleihen1 XS2597677090 Magna International Inc.2 XS2590621368 NBN Co Ltd.3 US91282CGR60 United States of America4 DE000LB3P9P8 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB3P9H5 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB3MYH7 Landesbank Baden-Württemberg7 XS2596599063 NatWest Group PLC8 XS2590621103 NBN Co Ltd.9 DE000NLB4QN8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 US76720AAN63 Rio Tinto Finance [USA] PLC11 XS2597110027 Stellantis N.V.12 US00751YAJ55 Advance Auto Parts Inc.13 US00751YAH99 Advance Auto Parts Inc.14 US03076CAM82 Ameriprise Financial Inc.15 US053807AW30 Avnet Inc.16 XS2596453014 Cadent Finance PLC17 USG47718AH72 INEOS Finance PLC18 XS2589321020 IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.19 ES0000090904 Junta de Andalucía20 US53944YAV56 Lloyds Banking Group PLC21 US571748BT86 Marsh & McLennan Cos. Inc.22 XS2596528716 Raiffeisen Bank International AG23 US797440CD44 San Diego Gas & Electric Co.24 XS2597093009 Toyota Motor Credit Corp.25 USG0086CAE33 Adient Global Holdings Ltd.26 US00828EER62 African Development Bank27 XS2597696124 DNB Bank ASA28 US76720AAP12 Rio Tinto Finance [USA] PLC