Der DAX wird am Donnerstag zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte tiefer auf 15.625 Zähler. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15.706 Punkten bleibt in Sichtweite. An der Wall Street fingen sich die Kurse vor allem von Technologiewerten nach dem erneuten Rückschlag.Die Stabilisierung festigte sich nach dem europäischen Handelsende etwas. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress dämpfte der US-Notenbankchef ...

