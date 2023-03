DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Post hat trotz eines Rückgangs des operativen Gewinns im vierten Quartal die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr komfortabel erreicht. Die Dividende für 2022 will der Bonner Logistikkonzern steigern, auf 1,85 Euro von 1,80 Euro im Vorjahr. Das Aktienrückkkaufprogramm soll zudem um 1 Milliarde Euro ausgeweitet werden.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem Rückgang bei der Hauptkenngröße, dem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), auf 6,0 und 7,0 Milliarden Euro, von 8,44 Milliarden Euro im soeben abgelaufenen Jahr. Wie stark der Rückgang ausfällt, hänge davon ab, welches von drei möglichen Szenarien im Zusammenhang mit der Erholung der Weltwirtschaft eintreffe.

Für 2025 peilt der Konzern ein EBIT von mehr als 8,0 Milliarden Euro an, zu den Erwartungen für 2024 äußerte sich der Konzern zunächst nicht. Bisher steht für 2024 ein prognostiziertes EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro im Raum, das mit der neuen Prognose für 2025 hinfällig sein dürfte.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 23.776 +2% 23.250 -1% 23.378 EBIT 1.922 -13% 1.948 -12% 2.213 Ergebnis nSt und Dritten 1.335 -10% 1.171 -21% 1.484 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,11 -8% 0,97 -20% 1,21

TAGESTHEMA II

Der Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE haben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Im Vorjahr hatte LEG noch eine Dividende von 4,07 Euro je Aktie gezahlt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation, die von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägt ist, soll die Liquidität zur Stärkung der Bilanz statt zur Zahlung einer Dividende verwendet werden, so das Unternehmen.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 (in Millionen Euro; Ergebnis je Aktie; FFO je Aktie sowie Dividende in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET* PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21 Nettokaltmiete 799 +17% 802 +17% 684 EBITDA bereinigt 599 +17% 598 +17% 512 Ergebnis nach Steuern/Dritten 312 -82% 464 -73% 1.747 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,18 -87% 7,03 -70% 23,75 FFO I 482,0 +14% 482,8 +14% 423,1 FFO I je Aktie 6,56 +12% 6,52 +12% 5,84 Dividende je Aktie 0,00 -- 3,57 -12% 4,07 * Eckdaten bereits vorab am 8. März bekanntgegeben

- FFO = Funds from operations

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/Manz AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis: 3,20 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 190.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.641,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.992,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.210,75 -0,1% Nikkei-225 28.623,15 +0,6% Schanghai-Composite 3.284,70 +0,0% Hang-Seng-Index 20.144,52 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 131,49 -19 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.631,87 +0,5% DAX-Future 15.656,00 +0,7% XDAX 15.645,45 +0,8% MDAX 28.811,74 -0,2% TecDAX 3.266,30 +0,1% EuroStoxx50 4.288,45 +0,2% Stoxx50 3.898,62 +0,0% Dow-Jones 32.798,40 -0,2% S&P-500-Index 3.992,01 +0,1% Nasdaq-Comp. 11.576,00 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,68 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Seitwärtsmarkt in Europa rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird am Morgen über 15.600 erwartet, was weiter als Zeichen einer ausgeprägten Relativen Stärke gegenüber den USA gesehen wird. Nur noch einen Tag vor dem großen US-Arbeitsmarktbericht gebe es aber wenig Gründe für neue Positionierungen an den Aktien- und Rentenmärkten. Denn immerhin könne dieser als Signalgeber für die künftige Fed-Politik fungieren. Daneben läuft die Berichtssaison weiter, unter anderem mit Zahlen der Deutschen Post und von Hannover Rück aus dem DAX.

Rückblick: Etwas fester - Die Impulse für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison. Die neuerliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses brachte wenig Neues. Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag lieferte der ADP-Bericht den Hinweis, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Februar stärker gestiegen ist als erwartet. Die Thales-Aktie verlor 3,6 Prozent. Bemängelt wurde von den Berenberg-Analysten die unter dem Konsens liegende Cashflow-Prognose. Bei Logitech wird der Umsatz nach dem starken Wachstum während der Pandemie in den nächsten Quartalen noch weiter sinken. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es für die erste Hälfte des im April beginnenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde dagegen ebenso bestätigt wie die langfristigen Wachstumsaussichten. Nach anfänglichen Verlusten schloss die Aktie 2 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Continental (+7,6%) waren Tagesgewinner im DAX. Die Analysten der Citi stuften den Ausblick für 2023 als ermutigend ein, zumal er ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Konsensschätzungen der Automotive-Sparte impliziere. Nachdem die Aktie von Adidas lange Zeit im Minus notierte, beförderte eine Schlussrally den Wert 2,1 Prozent ins Plus. Hier ist zu vermuten, dass es auf der Telefonkonferenz am Nachmittag einordnende Aussagen gab. Als belastend stufte ein Marktteilnehmer den Ausblick ein, da der Ertrag aus der Verwertung des Lagerbestandes aus der Yeezy-Partnerschaft eher gering ausfallen dürfte. Fuchs Petrolub fielen um 3,3 Prozent. Die EBIT-Marge dürfte im Schlussquartal 2022 ihren Tiefpunkt gesehen haben, so Stifel zu den Geschäftszahlen. Nach dem Abschlag infolge schwacher Zahlen am Vortag gab es für die Hellofresh-Aktie (-4,1%) Kurszielsenkungen. Der Umsatz von Brenntag (-1%) lag über den Erwartungen, das operative EBITDA und der Reingewinn aber darunter. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinnrückgang.

XETRA-NACHBÖRSE

LEG Immobilien verloren 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat Zahlen für 2022 vorgelegt und setzt die Dividende für das abgelaufene Jahr aus.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Einerseits wirkten noch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag nach. Dieser hatte seine Bereitschaft zu stärkeren Leitzinsanhebungen angedeutet. Andererseits ergänzte Powell am Mittwoch, dass noch keine Entscheidung über das Ausmaß der Zinserhöhung im März gefallen sei. Das im Verlauf des Handels veröffentlichte Beige Book betonte, dass die Wirtschaftstätigkeit insgesamt leicht zugenommen habe. Der Inflationsdruck sei zwar weit verbreitet gewesen, wobei sich aber der Preisanstieg in vielen Bezirken abgeschwächt habe.

Größter Verlierer im Dow waren Merck mit einem Minus von 2,7 Prozent. Der Pharma-Konzern hat ein Lizenz- und Kooperationsabkommen mit Opko Health für die Entwicklung ihres präklinischen Epstein-Barr-Impfstoffkandidaten geschlossen. Opko verteuerten sich um 6,6 Prozent. Für die Aktien von Occidental Petroleum ging es um 2,1 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass Berkshire Hathaway in den vergangenen Tagen fast 6 Millionen Aktien des Energieunternehmens gekauft hat. Crowdstrike gewannen 3,2 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen hat über den Erwartungen liegende Quartalszahlen gemeldet. Der Experte für Audio- und Spracherkennung Soundhound hatte einen ausgeweiteten Quartalsverlust vermeldet, die Aktie verlor 22 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 +4,7 5,01 63,7 5 Jahre 4,34 +2,9 4,31 34,0 7 Jahre 4,18 +1,5 4,17 21,5 10 Jahre 3,98 +1,3 3,97 10,1 30 Jahre 3,88 +0,8 3,87 -8,9

