DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Post hat trotz eines Rückgangs des operativen Gewinns im vierten Quartal die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr komfortabel erreicht. Die Dividende für 2022 will der Bonner Logistikkonzern steigern, auf 1,85 Euro von 1,80 Euro im Vorjahr. Das Aktienrückkkaufprogramm soll zudem um 1 Milliarde Euro ausgeweitet werden.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem Rückgang bei der Hauptkenngröße, dem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), auf 6,0 und 7,0 Milliarden Euro, von 8,44 Milliarden Euro im soeben abgelaufenen Jahr. Wie stark der Rückgang ausfällt, hänge davon ab, welches von drei möglichen Szenarien im Zusammenhang mit der Erholung der Weltwirtschaft eintreffe.

Für 2025 peilt der Konzern ein EBIT von mehr als 8,0 Milliarden Euro an, zu den Erwartungen für 2024 äußerte sich der Konzern zunächst nicht. Bisher steht für 2024 ein prognostiziertes EBIT von rund 8,5 Milliarden Euro im Raum, das mit der neuen Prognose für 2025 hinfällig sein dürfte.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Umsatz 23.776 +2% 23.250 -1% 23.378 EBIT 1.922 -13% 1.948 -12% 2.213 Ergebnis nSt und Dritten 1.335 -10% 1.171 -21% 1.484 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,11 -8% 0,97 -20% 1,21

TAGESTHEMA II

Der Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE haben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Im Vorjahr hatte LEG noch eine Dividende von 4,07 Euro je Aktie gezahlt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation, die von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägt ist, soll die Liquidität zur Stärkung der Bilanz statt zur Zahlung einer Dividende verwendet werden, so das Unternehmen.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 (in Millionen Euro; Ergebnis je Aktie; FFO je Aktie sowie Dividende in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET* PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21 Nettokaltmiete 799 +17% 802 +17% 684 EBITDA bereinigt 599 +17% 598 +17% 512 Ergebnis nach Steuern/Dritten 312 -82% 464 -73% 1.747 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,18 -87% 7,03 -70% 23,75 FFO I 482,0 +14% 482,8 +14% 423,1 FFO I je Aktie 6,56 +12% 6,52 +12% 5,84 Dividende je Aktie 0,00 -- 3,57 -12% 4,07 * Eckdaten bereits vorab am 8. März bekanntgegeben

- FFO = Funds from operations

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/Manz AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Novartis: 3,20 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 190.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.641,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.992,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.210,75 -0,1% Nikkei-225 28.623,15 +0,6% Schanghai-Composite 3.284,70 +0,0% Hang-Seng-Index 20.144,52 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 131,49 -19 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.631,87 +0,5% DAX-Future 15.656,00 +0,7% XDAX 15.645,45 +0,8% MDAX 28.811,74 -0,2% TecDAX 3.266,30 +0,1% EuroStoxx50 4.288,45 +0,2% Stoxx50 3.898,62 +0,0% Dow-Jones 32.798,40 -0,2% S&P-500-Index 3.992,01 +0,1% Nasdaq-Comp. 11.576,00 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,68 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Seitwärtsmarkt in Europa rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird am Morgen über 15.600 erwartet, was weiter als Zeichen einer ausgeprägten Relativen Stärke gegenüber den USA gesehen wird. Nur noch einen Tag vor dem großen US-Arbeitsmarktbericht gebe es aber wenig Gründe für neue Positionierungen an den Aktien- und Rentenmärkten. Denn immerhin könne dieser als Signalgeber für die künftige Fed-Politik fungieren. Daneben läuft die Berichtssaison weiter, unter anderem mit Zahlen der Deutschen Post und von Hannover Rück aus dem DAX.

Rückblick: Etwas fester - Die Impulse für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison. Die neuerliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses brachte wenig Neues. Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag lieferte der ADP-Bericht den Hinweis, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Februar stärker gestiegen ist als erwartet. Die Thales-Aktie verlor 3,6 Prozent. Bemängelt wurde von den Berenberg-Analysten die unter dem Konsens liegende Cashflow-Prognose. Bei Logitech wird der Umsatz nach dem starken Wachstum während der Pandemie in den nächsten Quartalen noch weiter sinken. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es für die erste Hälfte des im April beginnenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde dagegen ebenso bestätigt wie die langfristigen Wachstumsaussichten. Nach anfänglichen Verlusten schloss die Aktie 2 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Continental (+7,6%) waren Tagesgewinner im DAX. Die Analysten der Citi stuften den Ausblick für 2023 als ermutigend ein, zumal er ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für die Konsensschätzungen der Automotive-Sparte impliziere. Nachdem die Aktie von Adidas lange Zeit im Minus notierte, beförderte eine Schlussrally den Wert 2,1 Prozent ins Plus. Hier ist zu vermuten, dass es auf der Telefonkonferenz am Nachmittag einordnende Aussagen gab. Als belastend stufte ein Marktteilnehmer den Ausblick ein, da der Ertrag aus der Verwertung des Lagerbestandes aus der Yeezy-Partnerschaft eher gering ausfallen dürfte. Fuchs Petrolub fielen um 3,3 Prozent. Die EBIT-Marge dürfte im Schlussquartal 2022 ihren Tiefpunkt gesehen haben, so Stifel zu den Geschäftszahlen. Nach dem Abschlag infolge schwacher Zahlen am Vortag gab es für die Hellofresh-Aktie (-4,1%) Kurszielsenkungen. Der Umsatz von Brenntag (-1%) lag über den Erwartungen, das operative EBITDA und der Reingewinn aber darunter. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinnrückgang.

XETRA-NACHBÖRSE

LEG Immobilien verloren 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat Zahlen für 2022 vorgelegt und setzt die Dividende für das abgelaufene Jahr aus.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Einerseits wirkten noch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag nach. Dieser hatte seine Bereitschaft zu stärkeren Leitzinsanhebungen angedeutet. Andererseits ergänzte Powell am Mittwoch, dass noch keine Entscheidung über das Ausmaß der Zinserhöhung im März gefallen sei. Das im Verlauf des Handels veröffentlichte Beige Book betonte, dass die Wirtschaftstätigkeit insgesamt leicht zugenommen habe. Der Inflationsdruck sei zwar weit verbreitet gewesen, wobei sich aber der Preisanstieg in vielen Bezirken abgeschwächt habe.

Größter Verlierer im Dow waren Merck mit einem Minus von 2,7 Prozent. Der Pharma-Konzern hat ein Lizenz- und Kooperationsabkommen mit Opko Health für die Entwicklung ihres präklinischen Epstein-Barr-Impfstoffkandidaten geschlossen. Opko verteuerten sich um 6,6 Prozent. Für die Aktien von Occidental Petroleum ging es um 2,1 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass Berkshire Hathaway in den vergangenen Tagen fast 6 Millionen Aktien des Energieunternehmens gekauft hat. Crowdstrike gewannen 3,2 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen hat über den Erwartungen liegende Quartalszahlen gemeldet. Der Experte für Audio- und Spracherkennung Soundhound hatte einen ausgeweiteten Quartalsverlust vermeldet, die Aktie verlor 22 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 +4,7 5,01 63,7 5 Jahre 4,34 +2,9 4,31 34,0 7 Jahre 4,18 +1,5 4,17 21,5 10 Jahre 3,98 +1,3 3,97 10,1 30 Jahre 3,88 +0,8 3,87 -8,9

Der Anleihemarkt zeigte sich mit andauernden Zinsssorgen leichter. Die Zehnjahresrendite legte um 1,3 Basispunkte zu auf 3,98 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0549 +0,0% 1,0543 1,0560 -1,5% EUR/JPY 144,25 -0,4% 144,76 144,46 +2,8% EUR/CHF 0,9918 -0,1% 1,0623 0,9924 +0,2% EUR/GBP 0,8900 -0,0% 0,8903 0,8917 +0,6% USD/JPY 136,74 -0,4% 137,29 136,81 +4,3% GBP/USD 1,1852 +0,1% 1,1843 1,1843 -2,0% USD/CNH 6,9841 +0,2% 6,9686 6,9569 +0,8% Bitcoin BTC/USD 21.730,53 -0,4% 21.812,09 22.187,32 +30,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach dem kräftigen Vortagesplus wenig verändert. Die US-Volkswirte der Commerzbank schließen auch ein Zinshoch bei 6 Prozent nicht aus, wenn die kommenden Daten entsprechend stark ausfallen sollten. Der unmittelbare Zinsausblick scheine damit für den Dollar noch Potenzial zu bieten. Der Euro rutschte mit 1,0524 Dollar zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Im späten Geschäft notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0545 Dollar. Der Euro könnte aufgrund der erhöhten Volatilität und der sich verschlechternden Marktstimmung unter die wichtige Unterstützungsmarke von 1,05 Dollar fallen, hieß es von der ING. "Ein solcher Ausbruch nach unten würde jedoch weiterhin in erster Linie die Dollar-Stärke widerspiegeln und nicht das mangelnde Vertrauen in die Fundamentaldaten des Euro", so Analyst Francesco Pesole. Dem Euro fehle es derzeit an Katalysatoren.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,73 76,81 -0,1% -0,08 -4,5% Brent/ICE 82,72 83,89 -1,4% -1,17 -2,2%

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben erneut nach. Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten. Die Äußerungen Powells hatten die Sorge ausgelöst, dass eine schärfere US-Zinspolitik als bislang erwartet die Wirtschaft abwürgen und damit die Nachfrage nach Öl bremsen könnte. Der Markt befinde sich "zwischen einem robusteren Ausblick für China und einer hawkischen Fed", hieß es von SPI Asset Management. Dass die wöchentlichen Daten zu den Rohöllagerbeständen einen Rückgang ausgewiesen hatten, stützte die Preise kaum.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,16 1.814,00 +0,0% +0,16 -0,5% Silber (Spot) 20,02 20,08 -0,3% -0,05 -16,5% Platin (Spot) 941,60 940,95 +0,1% +0,65 -11,8% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,1% +0,00 +6,2%

Der Goldpreis präsentierte sich nach den deutlichen Abgaben des Vortages leicht erholt. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,1 Prozent auf 1.815 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSPOLITIK EU / USA

Die USA und die Europäische Union machen Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Handelsabkommens, das sich auf kritische Rohstoffe wie Lithium und Nickel konzentriert. Präsident Biden und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, werden voraussichtlich am Freitag über das Vorhaben diskutieren, das die Abhängigkeit der USA und der EU von China verringern soll.

EZB

EZB-Chefin Christine Lagarde hat ihre Entschlossenheit zur Eindämmung der Inflation betont. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde tun, "was immer nötig ist", um die Preisstabilität wiederherzustellen, sagte Lagarde bei einer Veranstaltung der Welthandelsorganisation (WTO).

GELDPOLITIK USA

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte am Mittwoch, die Zentralbank halte sich alle Optionen offen, um wie viel die Zinsen in diesem Monat angehoben werden sollen. Die nun anstehenden Berichte über Einstellungen und Inflation im Februar würden die Zinsentscheidung auf der Fed-Sitzung am 21. und 22. März stark beeinflussen würden. "Ich betone, dass diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen wurde", sagte Powell vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses. Er fuhr fort, "aber wenn die Gesamtheit der Daten darauf hinweisen würde, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen".

FED

Janice Eberly, Finanzprofessorin an der Northwestern University, sei die führende Kandidatin für den Posten des Vize-Chairman der Fed, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Präsident Joe Biden habe aber bislang keine endgültige Entscheidung getroffen.

BANK OF JAPAN

Das japanische Unterhaus hat der Ernennung von Kazuo Ueda zum nächsten Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) zugestimmt. Die zweite fünfjährige Amtszeit des derzeitigen Gouverneurs der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda, läuft am 8. April aus. Der 71-jährige Ueda, ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Universität Tokio, war bereits von 1998 bis 2005 im Direktorium der BoJ. Das Oberhaus soll am Freitag über die Nominierung abstimmen.

BEIGE BOOK USA

Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat Anfang 2023 einer Erhebung der US-Notenbank zufolge leicht zugenommen. Sechs Bezirke meldeten demnach keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftsaktivität seit dem letzten Bericht, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftsaktivität in bescheidenem Tempo zunahm, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt blieben solide. Die Beschäftigung nahm in den meisten Bezirken weiterhin leicht bis mäßig zu, obwohl einige Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängten und vereinzelt von Entlassungen berichteten. Der Inflationsdruck war weiterhin verbreitet, wenngleich sich der Preisanstieg in vielen Bezirken abgeschwächt habe

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 aufgrund einer schwächeren Inlandsnachfrage langsamer als ursprünglich geschätzt gewachsen. Wie revidierte Regierungsdaten zeigten, liegt das Wachstum der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China auf Jahresbasis bei 0,1 Prozent. Mitte Februar wurde das Plus noch mit 0,6 Prozent angegeben. Die revidierten Daten zeigen nun, dass der private Konsum im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen ist, was unter dem Anstieg von 0,5 Prozent in den vorläufigen Daten liegt.

INFLATION CHINA

Die Inflation in China hat sich im Februar stärker als erwartet verlangsamt. Die Verbraucherpreise stiegen um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach 2,1 Prozent im Januar, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 1,7 Prozent gerechnet. Es war das schwächste Plus seit Februar 2022. Der deflationäre Trend bei den Erzeugerpreisen verstärkte sich unterdessen deutlicher als erwartet.

Geschuldet war die niedrigere Verbraucherpreisinflation unter anderem den Nahrungsmittelpreisen, deren Preisanstieg sich auf 2,6 von 6,2 Prozent verlangsamte. Allein für Schweinefleisch musste nur noch 3,9 Prozent mehr bezahlt werden nach einem Plus von 11,8 Prozent im Januar. Ohne Nahrungsmittel und Energie stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent verglichen mit 1,0 Prozent im Vormonat.

Die Erzeugerpreise sanken um 1,4 Prozent zum Vorjahr, nachdem sie im Januar um 0,8 Prozent zurückgegangen waren. Ökonomen hatten mit einem Minus von 1,2 Prozent gerechnet.

HAUSHALTSDEFIZIT USA

US-Präsident Joe Biden will das Haushaltsdefizit des Landes über zehn Jahre um insgesamt knapp drei Billionen Dollar (rund 2,8 Billionen Euro) senken. Dazu sollten unter anderem die Steuern für "Reiche und große Unternehmen" erhöht werden, sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Der Vorsteuergewinn sank 2022 trotz einer nahezu halbierten Risikovorsorge auf 213 Millionen Euro von 242 Millionen im Vorjahr und lag damit in der oberen Hälfte der Prognosespanne. Nach Steuern blieben 187 Millionen im Vergleich zu 228 Millionen übrig. Im Schlussquartal verdiente die Bank 52 Millionen Euro. Die Erträge gingen im Gesamtjahr auf 531 von 591 Millionen Euro zurück. Die Eigenkapitalquote vor Steuern betrug 6,3 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,95 Euro erhalten nach 1,18 Euro im Vorjahr.

SMA SOLAR

steigerte den Umsatz 2022 um 8,4 Prozent auf 1,066 Milliarden Euro. Das EBITDA kletterte spürbar von 8,5 Millionen auf 70 Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen einen Umsatz von 975 Millionen bis 1,050 Milliarden und ein EBITDA von 60 Millionen bis 75 Millionen Euro. Das Konzernergebnis stieg auf 55,8 (Vorjahr: -23,2) Millionen Euro und das Ergebnis je Aktie auf 1,61 (-0,67) Euro. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende einen Stand von 2,077 Milliarden nach 886,6 Millionen Euro zum Ende des Vorjahres. 2023 plant das Unternehmen bestenfalls erneut mit einem deutlich überproportionalen Anstieg des EBITDA gegenüber dem Umsatz.

CREDIT SUISSE

verschiebt die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts für 2022. Die Bank folgt damit einer Aufforderung der US-Börsenaufsicht.

VIVENDI

ist im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Grund ist vor allem die Entkonsolidierung der Telecom Italia, nachdem die Trennung von Universal Music Group dem Konzern im Jahr 2021 einen Rekordgewinn beschwert hatte. Der Nettoverlust 2022 belief sich auf 1,01 Milliarden Euro, nach einem Nettogewinn von 24,69 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg derweil von 8,72 Milliarden auf 9,60 Milliarden Euro.

ELI LILLY

hat mit einem experimentellen Medikament zur Behandlung von Alzheimer einen Rückschlag erlitten. In einer Studie konnten Gedächtnisverluste bei gesunden älteren Menschen mit einem hohen Risiko, an Alzheimer zu erkranken, nicht verhindert werden.

PETROBRAS

sucht einen Partner für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien. Der CEO des Energiekonzerns, Jean Paul Prates, hat sich in diese Woche mit anderen Chefs von Energieunternehmen getroffen, um mögliche Partnerschaften zu besprechen und die Nutzung der Öl- und Gasreserven zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Prates traf sich bisher mit den Chefs von BP, Petroliam Nasional, auch bekannt als Petronas, Totalenergies und Equinor während der CERAWeek, einer Veranstaltung der Energiebranche in Houston, so Petrobras.

MICROSOFT

hat für die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard ein weiteres Zugeständnis gemacht. Nach ähnlichen Vereinbarungen mit Nvidia und Nintendo, Activisions größte Spiele auf deren Plattformen anzubieten, ist der US-Softwarekonzern bereit, dies auch für die Playstation von Sony tun.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 01:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.