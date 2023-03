Now Health International, ein mehrfach preisgekrönter Anbieter internationaler privater Krankenversicherung (IPMI, International Private Medical Insurance), hat den Start eines neuen Direktabrechnungsnetzwerks das Direct Billing-Netzwerk in Europa bekannt gegeben.

Ab dem 1. März 2023 haben bei Now Health International Versicherte in Europa Zugang zu über 1'000 Direktabrechnungsmöglichkeiten auf dem gesamten Kontinent, einschliesslich Grossbritannien.

Dank des neuen Direct Billing-Anbieternetzwerks können Now Health International Versicherte jetzt ärztliche Beratungen und medizinische Untersuchungen in Anspruch nehmen, ohne dass sie dafür die Kosten bezahlen und eine Rückerstattung veranlassen müssen. Versicherte von Now Health International können auch die Möglichkeit der direkte Abrechnung nutzen, wenn sie aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus aufgenommen werden.

Alle Versicherten bei Now Health International wurden darüber informiert, wie sie das neue Direct Billing-Netzwerk nutzen können. An den Verwaltungsprozessenihrer Versicherungwird sich nichts ändern, und die Prämien werden aufgrund dieses neuen Angebotes nicht steigen.

Zusätzlich zu dieser Änderung hat Now Health International auch den Zugang zu ihrem Direct Billing-Netzwerk in Europa für alle ihre Versicherten mit Wohnsitz ausserhalb Europa gegeben.

Versicherte in Grossbritannien, die bereits seit Juni 2021 Zugang zu 126 Direct Billing-Möglichkeiten im ganzen Land haben, können jetzt Direct Billing-Einrichtungen in ganz Europa in Anspruch nehmen. Ebenso können bei Now Health International Versicherte von überall auf der Welt bei Reisen nach Europa, einschliesslich grösseren, die Direct Billing-Möglichkeiten nutzen.

In Bezug auf das neue Direct Billing-Netzwerk erklärte Laurent De Veyrac, General Manager UK Europe, Now Health International: "Unser neues Direct Billing-Netzwerk wird die Erfahrungen unserer europäischen Versicherten bei der Nutzung ihres Versicherungsschutzes verbessern und gleichzeitig einen noch grösseren Mehrwert für unsere britischen Mitglieder bieten, von denen wir wissen, dass viele von ihnen aus beruflichen oder auch privaten Gründen häufig in Europa reisen."

Zum Direct Billing-Netzwerk führe Dr. Bilal Shirazi, Chief Medical Officer, Now Health International, aus: "Dank des neuen Direct Billing-Netzwerk können wir unseren Versicherten in Europa und in aller Welt, erstklassige Leistungen und Vorteile bietenund ihnen somit mehr Sicherheit auf Reisen bieten."

Über Now Health International

Now Health International (NHI) zählt zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von internationalen Internationale Krankenversicherungslösung (IPMI) -Lösungen für Expatriates, vermögende Privatpersonen und Unternehmen weltweit. Now Health International Niederlassungen in Großbritannien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Hongkong, Singapur und Indonesien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.now-health.com/.

