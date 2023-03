Der Sicherheitsdienstleister Bitdefender Labs warnt vor einer neuen Phishing-Aktion, die eine nachgemachte ChatGPT-Plattform nutzt, um Geld und Benutzerdaten zu erbeuten. Eine neue Betrugsmasche setzt auf die Beliebtheit der OpenAI-Lösung ChatGPT. Wie die Sicherheitsexpert:innen von Bitdefender Labs berichten, versuchen Kriminelle, mithilfe einer Plattform mit einer gefälschten Version der KI-Software ChatGPT an Geld und Benutzerdaten zu kommen. Dabei übernimmt der Chatbot den Kontakt - und in der weiteren Kommunikation versuchen offenbar menschliche Betrüger in einem Callcenter die Opfer am Telefon zu überreden, Geld unter anderem in Kryptowährungen zu investieren und zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...