Der deutsche Leitindex notiert am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Am Vorabend bewegte sich die Wall Street trotz der Beige Book-Veröffentlichung kaum. Heute steht die Bilanz der Deutschen Post im Fokus. Außerdem legt die Hannover Rück ihr Jahresergebnis vor. Wie unsere Experten zu den Aktien der DAX-Konzerne stehen, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...