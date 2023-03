DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Inflation in China hat sich im Februar stärker als erwartet verlangsamt. Die Verbraucherpreise stiegen um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und nach 2,1 Prozent im Januar. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 1,7 Prozent gerechnet. Es war das schwächste Plus seit Februar 2022. Der deflationäre Trend bei den Erzeugerpreisen verstärkte sich unterdessen deutlicher als erwartet. Die Erzeugerpreise sanken um 1,4 Prozent zum Vorjahr, nachdem sie im Januar um 0,8 Prozent zurückgegangen waren. Ökonomen hatten mit einem Minus von 1,2 Prozent gerechnet.

Geschuldet war die niedrigere Verbraucherpreisinflation unter anderem den Nahrungsmittelpreisen, deren Preisanstieg sich auf 2,6 von 6,2 Prozent verlangsamte. Ohne Nahrungsmittel und Energie stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent verglichen mit 1,0 Prozent im Vormonat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 Oracle Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 190.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.989,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.197,50 -0,3% Nikkei-225 28.623,15 +0,6% Hang-Seng-Index 20.050,91 -0,0% Kospi 2.419,09 -0,5% Shanghai-Composite 3.278,26 -0,2% S&P/ASX 200 7.311,10 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börsen schließen sich der Wall Street an, wo der zweite Auftritt von US-Notenbankchef Powell vor dem US-Kongress für keine stärkeren Bewegungen mehr sorgte. Powell wiederholte im wesentlichen seine Aussagen vom Vortag und betonte, dass die Fed datenbasiert agieren werde und dass noch keine Entscheidung gefallen sei, ob der für den 22. März erwartete Zinsschritt nach oben ein kleiner oder ein großer sein wird. Zugleich sorgen die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Februar für Zurückhaltung. Sie gelten als einer der wichtigsten Gradmesser für die US-Notenbank zur Einschätzung der wirtschaftlichen Stärke und Preisdynamik. Neue Preisdaten aus China sorgen dort für keine großen Bewegungen, auch weil sie unterschiedlich interpretiert werden.

US-NACHBÖRSE

Ein Bericht, wonach Uber Technologies erwägen soll, die schwächelnde Tochter Uber Freight als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abzuspalten, trieb den Uber-Kurs um 1 Prozent. Duckhorn Portfolio legten um 6,7 Prozent zu. Der Vertreiber von Spitzenweinen übertraf mit Umsatz und bereinigtem Gewinn im Berichtsquartal die Erwartungen und hob den Umsatzausblick an. Asana übertraf mit seinem Quartalsumsatz die eigene Vorgabe. Der Kurs des auf Arbeitsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens schoss darauf um 24 Prozent nach oben. Fossil verteuerten sich um 4,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Modeaccessoires Quartalzahlen vorgelegt hatte. Noodles & Co reagierten auf die Vorlage der Quartalszahlen mit einem Minus von 2,5 Prozent. Beim Datenbankmanager MongoDB (-11%) fiel der Ausblick unter den Erwartungen aus. Ein Kursdebakel erlebten Silvergate Capital, nachdem die im Geschäft mit Kryptowährungen tätige Bank mitgeteilt hatte, den Geschäftsbetrieb einzustellen als Reaktion auf einen Run auf die Kundeneinlagen. Der Kurs brach um 44 Prozent ein. SVB Financial sackten um über 30 Prozent ab, nachdem das Finanzunternehmen eine Kapitalerhöhung um 1,25 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Neoleukin Therapeutics kündigte die Prüfung strategischer Alternativen für den weiteren Fortbestand und einen 70-prozentgen Stellenabbau an. Die Akte legte um 34 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.798,40 -0,2% -58,06 -1,1% S&P-500 3.992,01 +0,1% 5,64 +4,0% Nasdaq-Comp. 11.576,00 +0,4% 45,67 +10,6% Nasdaq-100 12.215,33 +0,5% 63,16 +11,7% Mittwoch Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 785 Mio 877 Mio Gewinner 1.574 630 Verlierer 1.459 2.430 unverändert 132 101

Uneinheitlich - Einerseits wirkten noch die falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell vom Vortag nach, bei denen er vor dem US-Senat die Bereitschaft zu stärkeren Leitzinsanhebungen angedeutet hatte; andererseits ergänzte Powell bei einem neuerlichen Auftritt im US-Kongress, dass noch keine Entscheidung über das Ausmaß der Zinserhöhung im März gefallen sei. Der im Verlauf des Handels veröffentlichte Konjunkturbericht Beige Book zeigte derweil, dass die Wirtschaftstätigkeit insgesamt leicht zugenommen hat, der Inflationsdruck zwar weit verbreitet war, sich der Preisanstieg in vielen Bezirken aber abgeschwächt hat. Größter Verlierer im Dow waren Merck mit einem Minus von 2,7 Prozent. Der Pharmakonzern hat ein Lizenz- und Kooperationsabkommen mit Opko Health für die Entwicklung eines Impfstoffkandidaten geschlossen, bei dem Opko insgesamt bis zu 872 Millionen Dollar zufließen können. Opko verteuerten sich um 6,6 Prozent. Occidental Petroleum (+2,1%) profitierten davon, dass Berkshire Hathaway zuletzt fast 6 Millionen Aktien des Energieunternehmens gekauft hat. Crowdstrike gewannen 3,2 Prozent. Das Cybersicherheitsunternehmen hatte über den Erwartungen liegende Quartalszahlen gemeldet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 +4,7 5,01 63,7 5 Jahre 4,34 +2,9 4,31 34,0 7 Jahre 4,18 +1,5 4,17 21,5 10 Jahre 3,98 +1,3 3,97 10,1 30 Jahre 3,88 +0,8 3,87 -8,9

Der Anleihemarkt zeigte sich mit den anhaltenden Zinserhöhungserwartungen leichter, die Renditen stiegen enstprechend.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:13 % YTD EUR/USD 1,0554 +0,1% 1,0543 1,0535 -1,4% EUR/JPY 144,30 -0,3% 144,76 145,01 +2,8% EUR/GBP 0,8905 +0,0% 0,8903 0,8912 +0,6% GBP/USD 1,1852 +0,1% 1,1843 1,1822 -2,0% USD/JPY 136,72 -0,4% 137,29 137,65 +4,3% USD/KRW 1.320,95 +0,3% 1.316,80 1.320,36 +4,7% USD/CNY 6,9722 +0,3% 6,9516 6,9640 +1,1% USD/CNH 6,9827 +0,2% 6,9686 6,9767 +0,8% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8495 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,6613 +0,4% 0,6589 0,6594 -3,0% NZD/USD 0,6120 +0,2% 0,6109 0,6104 -3,6% Bitcoin BTC/USD 21.722,64 -0,4% 21.812,09 22.002,97 +30,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach dem kräftigen Vortagesplus wenig verändert. Die US-Volkswirte der Commerzbank schließen auch ein Zinshoch von 6 Prozent in den USA nicht aus, wenn die kommenden Daten entsprechend stark ausfallen sollten. Der unmittelbare Zinsausblick scheine damit für den Dollar noch Potenzial zu bieten. Der Euro rutschte mit 1,0524 Dollar zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Im späten Geschäft notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0545 Dollar. Der Euro könnte aufgrund der erhöhten Volatilität und der sich verschlechternden Marktstimmung unter die wichtige Unterstützungsmarke von 1,05 Dollar fallen, heißt es von der ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,73 76,66 +0,1% +0,07 -4,7% Brent/ICE 82,75 82,66 +0,1% +0,09 -3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben erneut nach. Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten. Die Äußerungen Powells hatten die Sorge ausgelöst, dass eine schärfer als bislang erwartete US-Zinspolitik die Wirtschaft abwürgen und damit die Nachfrage nach Öl bremsen könnte. Der Markt befinde sich "zwischen einem robusteren Ausblick für China und einer falkenhaften Fed", kommentierte SPI Asset Management. Dass die wöchentlichen Daten zu den Rohöllagerbeständen einen Rückgang zeigten, stützte die Preise kaum.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,60 1.814,00 -0,0% -0,40 -0,6% Silber (Spot) 20,01 20,08 -0,3% -0,07 -16,5% Platin (Spot) 941,05 940,95 +0,0% +0,10 -11,9% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,1% +0,00 +6,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

JAPAN - Geldpolitik

Das japanische Unterhaus hat der Ernennung von Kazuo Ueda zum nächsten Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) zugestimmt. Die zweite fünfjährige Amtszeit des derzeitigen Gouverneurs der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda, läuft am 8. April aus. Das Oberhaus soll am Freitag über die Nominierung abstimmen.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 aufgrund einer schwächeren Inlandsnachfrage langsamer als ursprünglich geschätzt gewachsen. Auf Jahresbasis steig das BIP um 0,1 Prozent. Mitte Februar wurde das Plus noch mit 0,6 Prozent angegeben.

USA/CHINA

In den USA wächst einem Geheimdienstbericht zufolge die Sorge, dass China seine starke Stellung in internationalen Lieferketten für mehr politischen und militärischen Einfluss in der Welt ausnutzen könnte.

USA/EU

Die USA und die EU machen Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Handelsabkommens, das sich auf kritische Rohstoffe wie Lithium und Nickel konzentriert. Präsident Biden und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, werden über das Vorhaben diskutieren, das die Abhängigkeit von China verringern soll. Die Gespräche sind ein erster Schritt auf dem Weg zur Bildung eines Zusammenschlusses von Käufern kritischer Materialien, die für den Übergang zu sauberer Energie von zentraler Bedeutung sind.

USA - Geldpolitik

Für die Besetzung des freigewordenen Postens des Vize-Chairman der US-Notenbank kristallisiert sich offenbar eine Lösung heraus. Janice Eberly, Finanzprofessorin an der Northwestern University, sei die führende Kandidatin für den Job, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eberly hat während der Obama-Regierung als führende Ökonomin im Finanzministerium gearbeitet. Lael Brainard war als Fed-Vize zurückgetreten, um als Top-Wirtschaftsberaterin im Weißen Haus zu arbeiten.

USA - Haushalt

US-Präsident Joe Biden will das Haushaltsdefizit des Landes über zehn Jahre um insgesamt knapp 3 Billionen Dollar senken. Dazu sollten unter anderem die Steuern für "Reiche und große Unternehmen" erhöht werden, sagte eine Sprecherin. Außerdem sollten "unnötige Ausgaben" zugunsten von Sonderinteressen wie der Pharmabranche und der Erdölindustrie gestrichen werden. Biden wird am Donnerstag seinen Budgetvorschlag für das kommende Haushaltsjahr

USA - Konjunktur

Die Wirtschaftstätigkeit hat Anfang 2023 laut dem Beige Book der US-Notenbank zufolge leicht zugenommen. Sechs Bezirke meldeten keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftsaktivität seit dem letzten Bericht, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftsaktivität in bescheidenem Tempo zunahm. Die Beschäftigung nahm in den meisten Bezirken weiter leicht bis mäßig zu, obwohl einige Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängten und vereinzelt von Entlassungen berichteten. Der Inflationsdruck war weiterhin verbreitet, wenngleich sich der Preisanstieg in vielen Bezirken abschwächte.

ELI LILLY

hat mit einem experimentellen Medikament zur Behandlung von Alzheimer einen Rückschlag erlitten. In einer Studie konnten Gedächtnisverluste bei gesunden älteren Menschen mit einem hohen Risiko, an Alzheimer zu erkranken, nicht verhindert werden.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

hat für die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard ein weiteres Zugeständnis gemacht. Nach ähnlichen Vereinbarungen mit Nvidia und Nintendo, Activisions größte Spiele auf deren Plattformen anzubieten, ist der US-Softwarekonzern bereit, dies auch für die Playstation von Sony tun.

SILVERGATE CAPITAL

wird abgewickelt, alle Einlagen bei der Bank werden ausgezahlt. Zur Begründung führte die Bank den Ansturm ihrer Kunden an, der sie gezwungen hatte, Vermögenswerte mit einem hohen Verlust zu verkaufen, um Abhebungen im Wert von Milliarden von Dollar zu decken. Die Abwicklung folgt dem Niedergang der Kryptoindustrie im Allgemeinen, der sich nach dem Zusammenbruch von FTX Ende vergangenen Jahres nochmals zum Schlechteren gewendet hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 02:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.