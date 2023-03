Viele größere Kursgewinne waren am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt nicht zu beobachten. Da reichte der Infineon Aktie schon ein Plus von 3,1 Prozent, um etwas aus der Masse der börsennotierten Aktien in Frankfurt hervor zu stechen. Bei dem Chip-Titel scheint die jüngste Konsolidierung einem erneuten Anlauf in Richtung des Haussetops Platz zu machen. ...

