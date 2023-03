Die aktuell längste Serie: Flughafen Wien mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.51%) - die längste Serie dieses Jahr: Evotec 9 Tage (Performance: 22.30%). Tagesgewinner war am Mittwoch Flughafen Wien mit 6,97% auf 39,90 (101% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,71% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 16 im PIR-Group) vor Andritz mit 6,76% auf 63,20 (341% Vol.; 1W 7,21%) und Österreichische Post mit 2,07% auf 34,50 (156% Vol.; 1W 3,14%). Die Tagesverlierer: AT&S mit -5,02% auf 30,30 (198% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,87%), stock3 mit -3,57% auf 21,60 (0% Vol.; 1W 0,00%), Marinomed Biotech mit -2,51% auf 42,80 (89% Vol.; 1W -9,32%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Andritz (38,46 Mio.), Erste Group ...

