Knapp eine Woche herrschte Ungewissheit, jetzt steht fest: Die in Schieflage geratene Kryptobank Silvergate Capital wird liquidiert und abgewickelt. Das hat das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss verkündet. Eine große Überraschung ist das nicht mehr, dennoch haben auch Bitcoin und Co ihre Verluste zunächst ausgeweitet."In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in der Branche und bei den Aufsichtsbehörden ist Silvergate der Ansicht, dass eine geordnete Abwicklung und eine freiwillige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...