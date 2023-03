Der Turbinenbauer Nordex hat am Donnerstag vorläufige Zahlen vorgelegt und dabei einmal mehr mit der Marge enttäuscht. Die bereits angepasste Prognose wurde zumindest beim Umsatz erreicht. An der Börse kommen die Zahlen aber nicht gut an, die Aktie notiert im frühen Handel deutlich schwächer.Nordex hat 2022 wegen höherer Kosten und unterbrochener Lieferketten noch mehr operativen Verlust gemacht als erwartet. Auch Produktionsprobleme nach einem Cybersicherheitsvorfall im ersten Halbjahr belasteten. ...

