Continental mit interessanten Zahlen & Chartanalyse des Dax®

Continental legt Zahlen vor. Besonders das Reifengeschäft trug den Gewinn des Konzerns. Außerdem: Dax® mit neuem Jahreshoch und anschließender Abwärtsbewegung. Wie geht es weiter? Lesen Sie mehr dazu, in unserem aktuellen Daily Trading.



Der Autozulieferer Continental legte seine Zahlen offen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Gewinn von rund zwei Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hiervon fallen allein rund 1,8 Milliarden Euro auf das Reifengeschäft. Der Umsatz stieg um knapp 17% auf 39,4 Milliarden Euro an. Bilanzielle Verluste mussten erneut bei der Automotive-Sparte verzeichnet werden. Hier verschlechterte sich das unbereinigte Ergebnis auf -970 Millionen Euro. Neben den steigenden Rohstoff-, Energie-, Lager- sowie Forschungskosten hatte das Unternehmen auch zusätzliche Probleme. Unter anderem war es einer Hackergruppe im Sommer vergangenen Jahres möglich, 40 Terabyte Daten des Unternehmens zu stehlen. Ob darunter auch sensible Daten enthalten sind, welche veröffentlicht werden könnten, sei ungewiss. Die Dividende soll voraussichtlich um 0,70 € auf 1,50 € gemindert werden.









Der März begann für den deutschen Leitindex erfolgreich, denn Anfang der Woche erreichte dieser ein neues Jahreshoch. Im Anschluss an diesen Meilenstein rutschte der DAX® jedoch gegen Nachmittag in eine Abwärtsbewegung ab. Genau dieses Muster ist Thema des heutigen Daily Tradings. In diesem kostenlosen Newsletter analysiert Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC, die aktuell spannendsten Chartkonstellationen. Hierbei beschränkt er sich nicht nur auf die großen und etablierten Player, auch Werte wie beispielsweise C3 AI stehen in der aktuellen Ausgabe auf dem Prüfstand. Den Newsletter erreichen Sie ganz bequem unter folgendem Link:









