EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Expansion

Veganz Group AG: Idealer Standort für die Veganz Food Factory Germany in Brandenburg



09.03.2023 / 09:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Idealer Standort für die Veganz Food Factory Germany in Brandenburg (Berlin, 9. März 2023) Die Veganz Group AG ( veganz.de ), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, errichtet die ursprünglich für den Standort Werder (Havel), Brandenburg, geplante Veganz Food Factory Germany nunmehr in Ludwigsfelde, ebenfalls Brandenburg. Dafür hat Veganz die rund 3.000 Quadratmeter große, im Jahr 2022 neu erbaute Produktionsstätte in hervorragender Lage in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit einer erstklassigen Verkehrsanbindung direkt an der Autobahn Berliner Ring zum 1. Februar 2023 übernommen. An diesem Standort profitiert das Unternehmen von einer hochwertigen Gebäudeinfrastruktur, die eine liquiditätsschonende Inbetriebnahme und einen optimalen Hochlauf der Produktion ermöglicht. Passend zur Produktionsplanung werden hier die neuen, innovativen pflanzlichen Milchalternativen im patentierten 2D-Druckverfahren sowie die pflanzlichen Fleischalternativen auf Erbsenbasis ("Textured Vegetable Protein", TVP) hergestellt. "Wir freuen uns, dass wir im Land Brandenburg den perfekten Produktionsstandort für unsere Veganz Food Factory Germany gefunden und damit den nächsten wichtigen Meilenstein für das Erreichen unserer Ziele geschafft haben", sagt Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG. "Als innovatives Food Tech-Unternehmen ist es unser erklärtes Ziel, durch die Vertikalisierung unserer Wertschöpfungskette unsere Profitabilität zu verbessern und unsere Innovationskraft zu stärken." Über die Veganz Group AG Veganz ( veganz.de ) - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Kontakt: Veganz Group AG Vanina Hoffmann Head of Investor Relations T: +49 (0)170 6837016 vanina.hoffmann@veganz.de



09.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com