Die Krise in der Immobilien-Branche zeigt sich in einer weiteren Unternehmens-Nachricht: LEG Immobilien will der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2023 eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation, die von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...