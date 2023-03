Die ehrgeizige Prognose von Volkswagen für das laufende Jahr hat bereits angedeutet, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton ebenfalls eine deutliche Verbesserung anpeilen könnte. Analysten haben ihre Schätzungen angepasst und ihre Kursziele weiter hochgesetzt. Die Aktie dürfte auf der Überholspur bleiben."Nach mittlerweile rund 30 Jahren in der Nutzfahrzeugbranche kann ich mich an kein Jahr erinnern, das durch so viele erhebliche Herausforderungen geprägt war wie das Jahr 2022", so Traton-Chef Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...