Für Eric Sheridan ist Amazon einer der Top-Tipps im Internetsektor für den Rest des Jahres. Auch Alphabet gefällt ihm, so der Goldman-Sachs- Analyst. Die beiden Aktien hätten die attraktivsten Risikoprofile im Sektor - es gebe eine ganze Mischung von Faktoren, die für steigende Kurse bei Amazon und Alphabet sprächen.Sheridan weist in seiner Studie unter anderem auf die verbesserten Gewinntrends der Unternehmen hin. Amazon und Alphabet hätten das Potenzial, die Margen in jedem wirtschaftlichen Umfeld ...

