Berlin (ots) -Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio zu den beginnenden Koalitionsverhandlungen, gemeinsames Ziel sei es, die Stadt auf allen Ebenen zum Funktionieren zu bringen. Dazu gehöre vor allem eine Verwaltungsreform:"Eine Modernisierung der Berliner Verwaltung ist das dringendste Anliegen für die kommenden Jahre. Das klingt erstmal staubtrocken und nach eingeschlafenen Füßen, aber nichts sonst wird funktionieren, wenn uns diese Mammutaufgabe nicht gelingt. Darum werden wir gerade darauf viel Kraft verwenden. Wir haben dafür auch eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt und sind uns auch mit der SPD einig, dass bis zum Ende der Legislatur, also bis 2026, unumkehrbar die Weichen dafür gestellt werden müssen. Und das Bekenntnis ist extrem wichtig als Fundament für diese Koalition".Grundsätzlich gehe es CDU und SPD gemeinsam darum, "wie wir es in den Sondierungen auch ausgelotet haben, jetzt schnell zu einer handlungsfähigen Regierung zu kommen. Berlin hat nicht viel Zeit", betonte Evers.