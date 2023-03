EQS-News: ABT SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ABT SE entwickelt innovative Multi-Level Batterien mit BAVERTIS und stärkt Positionierung im Bereich alternative Antriebe



09.03.2023 / 10:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABT SE entwickelt innovative Multi-Level Batterien mit BAVERTIS und stärkt Positionierung im Bereich alternative Antriebe Kempten, 09. März 2023 - Die ABT-Gruppe, ein führendes, international im Bereich eMobility und Veredelung aufgestelltes, Technologie getriebenes Automotive-Unternehmen mit starker Marke, forciert ihren Wachstumskurs im Bereich alternative Antriebe mit der Entwicklung eines neuen Batteriemoduls für Elektrofahrzeuge. In Kooperation mit dem Münchener Startup BAVERTIS plant die ABT-Konzerntochter ABT e-Line, leistungsfähige, modulare Multi-Level Batterien zu entwickeln. Diese gelten als Energiespeicher der nächsten Generation und adressieren den wachsenden Markt der Speicherlösungen in der eMobility. Durch die innovative Multilevel Technologie ist es möglich, beliebige Wechsel- oder Gleichspannung direkt aus der Batterie zu erzeugen. Dies funktioniert, indem die Batteriezellen mehrere tausend Mal pro Sekunde intelligent neu konfiguriert werden. Solche Multi-Level Batterien können mit unterschiedlicher Zelltechnologie ausgestattet werden und zeichnen sich u.a. durch stärkere Leistungsfähigkeit, mehr Effizienz und einer deutlich höheren Ausfallsicherheit aus als herkömmliche Batterien. Zudem werden deutlich weniger Komponenten benötigt. ABT plant zusammen mit BAVERTIS und weiteren Partnern die Multilevel-Batteriemodule- und Systeme sowohl für eigene Produkte zu entwickeln als auch als Zulieferer für die (Automobil) Industrie zu fungieren. ABT profitiert als Systementwickler in der Partnerschaft von jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Batterie-Entwicklung und der Produktion von mehr als 4.300 Elektrofahrzeugen in Zusammenarbeit mit dem VW-Konzern. Das Münchener Start-up BAVERTIS hat sich auf die Entwicklung softwaregesteuerter Batterie-Ökosysteme fokussiert, die die optimale Nutzung von Energiespeichern in E-Fahrzeugen ermöglichen. Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE: "Die jüngste Entwicklungspartnerschaft im Bereich der Multi-Level Batterien untermauert die Innovationskraft der ABT-Gruppe. Der Bereich alternative Antriebe & E-Mobility adressiert einen stark wachsenden Zukunftsmarkt. Mit der Entwicklung neuartiger, intelligenter Batterien für Elektrofahrzeugen positionieren wir uns in diesem Wachstumsbereich und profitieren dabei von unserem jahrelangen Know-how in der E-Mobilität." Über ABT SE ABT ist eine der ältesten und gleichzeitig innovativsten Automarken in Deutschland. 1896 gegründet, entwickelt ABT Zukunftstechnologien für Automobilkonzerne, Tier-1-Zulieferer und Endkunden. Dabei gestaltet ABT globale Megatrends wie eMobility und Individualisierung aktiv mit. Eine breite technologische Aufstellung kombiniert mit Schnelligkeit, Flexibilität und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten machen ABT zum bevorzugten Partner im Automobilbereich. In der eMobility hat ABT eine Vorreiter-Rolle eingenommen und mehr als 4.300 elektrische Fahrzeuge gebaut, darunter den VW-Kleintransporter T6E. ABT ist zudem der weltweit größte Veredler für die Fahrzeuge der VW-Gruppe und in über 60 Ländern aktiv. So steht ABT für innovative Technologien und ein einzigartiges Design. Die Weltklasse Marke des familiengeführten Traditionsunternehmens profitiert seit Jahrzehnten von den Erfolgen im Motorsport, die ABT zu einem der erfolgreichsten Teams in Europa gemacht haben. Die Erfahrungen im Rennsport fließen in technologische Neuerungen, die von der Rennstrecke direkt in die Produkte überführt werden. Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Svenja Liebig E-Mail: ABT@edicto.de Telefon: +49 (0) 69-90 55 05-56



09.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com