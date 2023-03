DJ Astrazeneca meldet positive Studienergebnisse mit Imfinzi bei NSCLC

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat mit seinem monoklonalen Antikörper Durvalumab einen Erfolg in einer klinischen Phase-3-Studie erzielt. Der unter dem Produktnamen Imfinzi vertriebene Antikörper habe bei operablem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) in der AEGEAN-Studie in Verbindung mit einer ebenfalls neoadjuvant verabreichten Chemotherapie eine statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserung der Überlebenszeit ohne Rezidiv oder Progress im Vergleich zu einer Chemotherapie als Monotherapie gezeigt, teilte der Pharmakonzern auf Basis einer Zwischenanalyse der Studiendaten mit. Imfinzi sei gut verträglich, und es gebe keine neuen Sicherheitsbedenken.

