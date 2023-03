US-Indizes halten sich an den skizzierten Kursverlauf von Sven Weisenhaus Nach den vorgestrigen Kursrücksetzern an den Aktienmärkten wird derzeit berichtet, diese seien auf die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress zurückzuführen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn genau genommen legten die Kurse an der Wallstreet bereits ab ziemlich genau 16:00 Uhr (MEZ) den Rückwärtsgang ein. Zu diesem Zeitpunkt war Powell aber noch gar nicht zu Wort gekommen. Und die einleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...