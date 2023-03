Dortmund (ots) -Die International School of Management (ISM) bündelt ihre Weiterbildungen neu über die "ISM Academy": Ein Web-Relaunch macht nun alle berufsbegleitenden Kurse in verschiedenen Lernformen sichtbar. Das Programm ist mit zusätzlichen Angeboten und veränderten Formaten neu ausgerichtet, vor allem in den Bereichen BWL in Verbindung mit Leadership, digitaler und nachhaltiger Transformation. Die private Wirtschaftshochschule ist für ihre praxisnahen Bachelor -und Masterstudienangebote mit integrierten Praktika und Auslandaufenthalten bekannt. In das erweiterte Portfolio der ISM Academy fließen über 25 Jahre Bildungserfahrung ein.Einen Lehrgang zu Data Driven Marketing besuchen oder sich zu Experten der Blockchain-Technologie ausbilden lassen? Viele Menschen möchten sich beruflich weiterentwickeln, doch der Mehraufwand lässt sich nicht immer so leicht mit Beruf und Privatleben vereinbaren.Die Fort- und Weiterbildungen der ISM Academy tragen dem Bedürfnis nach zeiteffizienten Kursen auf Hochschulniveau Rechnung. Die Angebote finden in der Regel online statt. Coachings und Workshops, bei welchen die persönliche Entwicklung im Zentrum steht, werden in Präsenzblöcken oder als Wochenend-Seminare durchgeführt. Den Unternehmen bietet die ISM Academy auch maßgeschneiderte Seminare an. Unterrichtet werden die Kurse von erfahrenen Hochschullehrenden der ISM oder Expertinnen und Experten aus dem Hochschulnetzwerk.Individuelle Lernformen, nachhaltige WeiterbildungDas Programm umfasst Themen in den Bereichen Marketing, Vertrieb & Kommunikation, Human Resource Management, Management & Entrepreneurship, Finance sowie Business Intelligence. Neu hinzu kommt der "Zertifikatslehrgang Nachhaltige Transformation und rechtliche Anforderungen", mit Start am 28. März.Dabei bietet das Institut für Nachhaltige Transformation@ISM mit praxiserfahrenen Referenten aus Wirtschaft, Recht, Politik, Umwelt und Gesellschaft eine Weiterbildung an, die auf den neuesten Stand über aktuelle und künftige rechtliche Rahmenbedingungen vorbereitet. Das Ziel: Interessenten zu befähigen, eindeutig nachhaltige Ziele im Unternehmen zu setzen, um diese in konkrete Maßnahmen zu überführen und anhand geeigneter Kennziffern die eigenen Fortschritte zu messen.Weitere Informationen zu den Angeboten der ISM Academy: https://ism-academy.deDie International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70776/5459230