Unterföhring (ots) -9. März 2023. In zehn Minuten 25.000 Euro verdienen? Die SAT.1-Spielshow "Die perfekte Minute" macht das möglich. Vom Höchstgewinn trennen die Kandidat:innen-Duos ab Montag, 13. März, täglich um 19:00 Uhr nur zehn Spiele. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit - die perfekte Minute. Und schon nach zehn perfekten Minuten sind sie 25.000 Euro reicher. Klingt ganz einfach.Wie viel Geschick, gute Nerven und Glück es aber tatsächlich benötigt, in 60 Sekunden Ballons mit Schaschlikspießen zum Platzen zu bringen, Wattebäusche mit der Nase zu transportieren oder Seifen zu stapeln, erfahren die Freunde Maxim (28) und Julian (31) aus Münster, das Liebespaar Sonja (35) und Patrick (29) aus Koblenz und das Ehepaar Janina (42) und Tanja (44) aus Hamburg in der Auftaktfolge am Montag am eigenen Leib. Für wen erfüllt sich der Traum von 25.000 Euro? Wer geht auf Nummer sicher und gibt sich mit weniger zufrieden? Wer scheitert?Moderiert wird "Die perfekte Minute" von Ulla Kock am Brink. Produzent ist Banijay Productions Germany.Diese Paare spielen am Montag bei "Die perfekte Minute":- Maxim (28, Polizist) und Julian (31, Lehrer), Freunde aus Münster / NRW- Sonja (35, kaufmännische Angestellte) und Patrick (29, Beamter), Liebespaar aus Koblenz / RP- Janina (42, Marketing Managerin) und Tanja (44, Ingenieurin), Ehepaar aus Hamburg / HH"Die perfekte Minute" ab Montag, 13. März, immer montags bis freitags, um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf JoynSpielspaß ohne Barrieren: Zu allen Folgen gibt es Untertitel auf Teletext-Seite 149.Hashtag zur Show: PerfekteMinutePressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5459226