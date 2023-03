Der Crash ist da: Mit Silvergate stellt eine der größten Banken für Kryptodienstleistungen den Betrieb ein. Kund:innen sollen ihre Einlagen vollständig zurückbekommen, so der Wunsch des Unternehmens. Die amerikanische Bank Silvergate Capital will ihren Betrieb einstellen, weil ihre Finanzkraft von der angespannten Lage in der Kryptoindustrie geschwächt sei. Das gab die Bank für Kryptodienstleistungen am Mittwoch bekannt. Die Aktie des Unternehmens stürzte um über 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...