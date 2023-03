DJ Covestro erhöht Kapazitäten für Polycarbonat-Folien in Asien

FRANKFURT (Dow Jones)--Um die wachsende Nachfrage nach Polycarbonat-Spezialfolien in Asien zu bedienen, erweitert Covestro seine Produktionskapazitäten im Industriepark Map Ta Phut in Thailand. Für eine höhere zweistellige Millionen-Euro-Summe werden neue Extrusionslinien aufgebaut, wie der Kunststoffkonzern mitteilte. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2025 geplant. PC-Folien kommen vor allem in Ausweisdokumenten, Auto-Displays sowie in Elektro- und Elektronikanwendungen zum Einsatz.

March 09, 2023 04:15 ET (09:15 GMT)

