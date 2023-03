Der DAX hat den Powell-Schock vom Dienstag gut verdaut und am Mittwoch mit einem ordentlichen Plus geschlossen. Der Start in den Donnerstag verläuft etwas holprig, aber weiter in Reichweite des Jahreshochs. Die Deutsche Post kommt mittlerweile immer besser in die Gänge, während Vonovia immer weiter an Wert verliert. Alle wichtigen Informationen des Vormittags sehen Sie im Video.

