Volkswagen hat die Pläne für den Bau seines Batteriewerks in Osteuropa vorerst ausgesetzt. Das berichtete die Financial Times am Mittwoch. Stattdessen priorisiere der Autobauer Nordamerika als nächsten Standort. Hintergrund ist vor allem, dass Investitionen jenseits des Atlantiks wegen des US-Amerikanischen Inflation Reduction Act attraktiver sind.Im Rahmen dieses Gesetzes gewährt die USA 369 Milliarden Dollar an Subventionen und Steuervorteilen für grüne Technologien. VW erwartet beim Bau einer ...

