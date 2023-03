Emittent / Herausgeber: Eventnet GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Hauptversammlung

Vom Sportereignis über Konzerte und Festivals bis zur Jahreshauptversammlung: Starlink-SAT-Case erlaubt Internetverbindungen an jedem Ort in Europa / In Krisensituationen und infrastrukturell kargen Regionen erprobtes System des Tesla-Visionärs Elon Musk versteht sich neuerdings immer öfter als redundanter Sicherheitspuffer zusätzlich zu fest installierten Internet-Systemen an Veranstaltungsorten



Berlin, 9. März 2023. Das auf Event-WLAN und digitale Event-Technologien spezialisierte Unternehmen Eventnet ( www.eventnet.de ) vermietet ab sofort WLAN-Lösungen über das Satelliten-System Starlink. Starlink ermöglicht hohe Internetbandbreiten selbst in entlegenen Regionen ohne digitale Infrastruktur, was Veranstaltungen oder Festivals völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Eventnet hat dafür das Starlink-System an die Anforderungen der Eventbranche angepasst und ein robustes, outdoorfähiges SAT-Case entwickelt, das Veranstalter, Unternehmen und Agenturen projektweise mieten können. "Das Satelliten-Internet von Elon Musk galt bisher als Rettung für alle, die keinen schnellen Internetanschluss haben. Mit dem Starlink-SAT-Case heben wir diese Potenziale für die Eventbranche", erklärt Maximilian Pohl, Gründer und Geschäftsführer von Eventnet.

Strom und Sichtkontakt zum Himmel reichen aus

Das Starlink SAT-Case benötigt nur eine Stromversorgung und Sichtverbindung zum Himmel, um bis zu 150 MBit/s im Down- und 20 MBit/s im Upload bereitzustellen. Eventnet bietet Veranstaltern damit eine schnelle, temporäre Internet-Lösung, die Nutzer ohne technische Vorkenntnisse selbst in Betrieb nehmen können. Eventmanager bekommen den Koffer der unbegrenzten Möglichkeiten per Kurier geliefert. "Die Inbetriebnahme ist sehr einfach und es gibt keine Datenbeschränkungen. Außerdem stehen unsere Experten telefonisch und per Remote-Support rund um die Uhr zur Verfügung - ein im Eventgeschäft essenzieller Service", erklärt Pohl. Um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert, werden die Produkte rechtzeitig vor dem Event geliefert. Über eine App können Eventmanager die Verbindungsqualität im Blick behalten. Einstellungen wie WLAN-Eigenschaften lassen sich sowohl vor Ort als auch aus der Ferne anpassen.



Die Herausforderungen von Starlink für den Eventbetrieb

Laut Pohl ist der Grund dafür, dass das Starlink-System in der Eventbranche bislang nur begrenzt zum Einsatz kam, einfach zu erklären: Zwar ermöglichen die Satelliten von Starlink an jedem Fleck in Europa schnelles Internet, aber nur für eine überschaubare Anzahl von bis zu 30 Endgeräten. Auch sonst sei Starlink nicht auf die speziellen Erfordernisse des Eventbetriebs ausgelegt: "Das System besteht aus Einzelteilen, die aufwändig im Handling und ungeeignet für den regelmäßigen Transport sind. Zudem fehlt die Schnittstelle für eine Netzwerk-Infrastruktur." Alles Argumente, die nach seinen Worten gegen eine Anwendung im Eventbereich sprechen, wo die Hardware robust und kompakt sein muss, damit Auf- und Abbau sowie Transport nicht zur Herausforderung werden.

Eventnet optimiert Starlink-System für den Eventbereich

Um den besonderen Anforderungen der Event-Branche gerecht zu werden, hat das Team von Eventnet - bestehend aus Projektleitern, Softwareentwicklern und Casebauern - das Starlink-System weiterentwickelt und eine robuste Roll-Case-Lösung auf den Markt gebracht. Das Ergebnis ist eine schnelle, zuverlässige und tragbare Infrastruktur, die den Anforderungen der Event-Branche entspricht. Statt 30 Nutzern kann das Starlink-SAT-Case von Eventnet nun Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen an jedem Ort in Europa problemlos mit schnellem Internet versorgen. Die WLAN-Experten aus Berlin haben das System um vier Netzwerk-Kabelanschlüsse erweitert, die sowohl Daten als auch Strom (PoE) für Geräte wie WLAN-Accesspoints oder Switches liefern können. Alle Komponenten sind fest installiert und zum Teil durch robustere industrielle Versionen ersetzt, damit sie dem Transport und der Beanspruchung im rauen Eventumfeld standhalten.

Keine Verbindungsprobleme mehr: Satelliten-Internet für abgelegene Regionen

Größter Vorteil: Das System ist unabhängig von der örtlichen digitalen Infrastruktur. Es macht keinen Unterschied, ob die Veranstaltung in Stadtnähe, auf der grünen Heide oder auf einem Gipfel in den Alpen stattfindet. Während DSL und Glasfaser auf Boden-Infrastrukturen wie Kupfer- und Glasfaserkabel angewiesen sind, nutzt das Satelliten-Internet den Weltraum, um Daten zu übertragen. Satelliten-Internet ist deshalb überall dort sinnvoll, wo man für einen begrenzten Zeitraum schnelles Internet benötigt und keine gesicherte andere Leitung vorhanden ist. Die Himmelskörper fliegen auf einer niedrigen Erdumlaufbahn in 550 Kilometer Höhe und erlauben ein Maximaltempo im Download von 150 Megabit in der Sekunde, das ist schneller als manches DSL. Aufgrund der geringen Flughöhe ist die Latenz - die Verzögerung des Signals durch die Entfernung - mittlerweile auf LTE-Niveau.

Event-WLAN für außergewöhnliche Orte

Die Bandbreite des Starlink-SAT-Case reicht aus, um alle Bedarfe zu decken, die von einem modernen Event ausgehen. Nicht nur Besucher erwarten eine starke WLAN-Verbindung, um auf TikTok, Insta und Co. kommunizieren zu können. Selbst die Eventorganisation ist heute mit Blick auf die gestiegenen digitalen Anforderungen ohne WLAN nicht mehr denkbar. Ob E-Ticketing, Cashless Payment, das Back Office oder Smart-Devices (IoT): Alle digitalen Event-Anwendung brauchen eine stabile und gleichbleibend schnelle Datenverbindung, die mit dem Starlink-SAT-Case selbst in entlegenen Regionen ohne Infrastruktur gewährleistet werden kann. Pohl: "Wir nennen das SAT-Case auch 'die Unabhängige', weil es Events an außergewöhnlichen Orten ermöglicht. Die Pressekonferenz auf der Zugspitze oder das Influencer-Event in der Lüneburger Heide? Kein Problem mit dem Starlink-SAT-Case."

Backup-Anschlüsse als notwendige Versicherung

Zusätzlich lässt sich an das Starlink-SAT-Case eine zweite Leitung oder ein zweites Starlink-System als Backup anschließen, damit das System wirklich ausfallsicher ist. "Eine notwendige Versicherung für Internetverbindungen im Eventbereich", sagt Pohl. "Events sind immer kritisch, weil alles live stattfindet. Fällt eine Leitung aus, muss eine Ersatzleitung greifen, um keinen Schiffbruch zu erleiden." Ein Event oder ein Livestream ohne Backup sei wie Autofahren ohne Gurt: Alles gut, solange nichts schiefgeht.

Über Eventnet

Die Eventnet GmbH ist ein Anbieter für zuverlässige Internetlösungen in der Veranstaltungsbranche sowie für digitale Dienste in Sachen Eventorganisation wie etwa Video-Streaming, Event-Apps, bargeldlose Bezahlsysteme oder WLAN-Marketing. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, für Veranstaltungslocations, Kongresse, Festivals und andere Projekte, die auf eine stabile Internetverbindung oder ein digitales Besuchermanagement angewiesen sind, individuelle Lösungen zu planen und zu implementieren. Zum Portfolio gehören sowohl temporäre Internet-Lösungen als auch Festinstallationen für Locations. Die Systeme und Anwendungen lassen sich individuell auf das Veranstaltungskonzept, die Größe der Veranstaltungen sowie die örtlichen Gegebenheiten anpassen und werden auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten.

