Bitcoin Kurs sackt unter 22.000 Dollar - das ist nun wichtig

Die Unsicherheit über die zukünftige US-Geldpolitik hat Bitcoin-Anleger dies- und jenseits des Atlantiks am Donnerstag weiter umgetrieben. Auch wenn Fed-Chef Jerome Powell die Sorge vor rasch steigenden Leitzinsen wieder etwas gedämpft hat, stochern die Märkte in weiterhin im Nebel, wie es um das Tempo im derzeitigen Zinserhöhungszyklus bestellt ist.

Gleichzeitig schweben die jüngsten Sorgen rund um die Kryptobank Silvergate weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen Investoren.

Eine Bitcoin-Einheit kostet am Morgen zunächst 21.700 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Februar. Auf Tagessicht notiert damit ein Minus in Höhe von rund zwei Prozent auf der Kurstafel. Im Wochenvergleich büßt der Kurs fast acht Prozent ein. Powell versucht die Märkte zu beruhigen und sorgt für neue Unsicherheit "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte Powell am Mittwoch. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats hatten Anleger die Worte des Fed-Chefs am Dienstag noch deutlich restriktiver interpretiert. Auch wenn Powell versucht, die Märkte zu beruhigen, steht den Marktakteuren die Unsicherheit über die kommende Notenbanksitzung offensichtlich ins Gesicht geschrieben. Am 21. März kommt der Währungshüter zusammen, um über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik zu entscheiden. Dem Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge könnte das Zinsband nun um 50 Basispunkte auf ein Niveau von 5,00-5,25 Prozent angehoben werden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

