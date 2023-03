Neckarsulm (ots) -Für werdende Eltern und Familien gibt es das geballte Elternwissen des Online-Portals "FamilienMomente" ab sofort in einer App. FamilienMomente ist ein Wegbegleiter für Schwangere und Eltern, der viele Fragen beantwortet und dabei immer wieder mit neuen Ideen und Inspirationen für unvergessliche Momente sorgt."Was unsere App besonders macht: Eltern bekommen passgenau und übersichtlich die Themen angezeigt, die auf ihren aktuellen Alltag, also dem Alter des Kindes zugeschnitten sind", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland. Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Schwarz IT, die ebenfalls wie Kaufland zur Schwarz Gruppe gehört, und der Etribes GmbH entwickelt. Es gibt sie kostenlos für iOS und Android.Das Portal "FamilienMomente" besteht seit 2019. Es enthält bereits knapp 300 Ratgeberartikel zu Themen wie Ernährung und Erziehung, DIY-Ideen, Ratgeber von erfahrenen Eltern wie Julia vom YouTub-Kanal @mamiblock sowie Rezeptinspirationen. Es kommen wöchentlich neue Inhalte dazu.Die Inhalte des Portals werden in Zusammenarbeit mit Experten erstellt und von diesen geprüft, dazu gehören die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alexa Iwan, die Hebamme Judith Fuchs, eine Kinderärztin, ein Gynäkologe und ein Eltern-Coach. Registrierte Nutzer erhalten regelmäßig exklusive Coupons und Rabatte. Zur Geburt des Kindes erwartet Eltern eine Willkommens-Box mit einer Auswahl an Marken- und Eigenmarkenprodukten. Highlight ist ein Kapuzenhandtuch der Kaufland-Eigenmarke Kuniboo, auf das der Name des Kindes gestickt wird. Zu den ersten vier Geburtstagen des Kindes gibt es weitere Geschenke. Zum Portal anmelden können sich werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren.Einen O-Ton zum Thema finden Sie hier zum Download (https://file4you.schwarz/download.xhtml?id=7c27ab40f0774c24ad9820ce48a258a6) (Passwort: Familien2023) oder auf unserem neuen Presseportal, wo unter https://unternehmen.kaufland.de/presse weitere aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, Bild- sowie Audio- und Videomaterial warten.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5459317