NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach finalen Zahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorläufig veröffentlichten Zahlen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deutlich negativ sei dagegen der Ausblick des Waferherstellers. Die Konsensschätzungen dürften um 15 bis 25 Prozent sinken, nachdem diese seit Juli 2022 bereits um ein Viertel gefallen seien. Die ohnehin schon niedrige Bewertung könne den Aktien aber Unterstützung verleihen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 01:57 / ET

DE000WAF3001