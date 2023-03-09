FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.03.2023 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 50 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1285 (1015) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DELIVEROO TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 141 (116) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ITV TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 107 (90) PENCE - JEFFERIES CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 205 (220) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1230 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 115 (155) PENCE - LIBERUM RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6550 (6200) PENCE - 'BUY' - NUMIS REINITIATES SPIRENT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - RBC RAISES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING TARGET TO 550 (520) P.; OUTPERF. - RBC RAISES IWG PRICE TARGET TO 190 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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