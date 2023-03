Hannover Rück: Dividende erhöht - Zahlen bestätigt

Werbung







Bereits im vergangenen Jahr wurden für die diesjährige Dividendensaison der DAX®-Konzerne diverse Erhöhungen der Dividenden in Aussicht gestellt. Nun gab die Hannover Rück ihrerseits die geplanten Ausschüttungen bekannt.



Der Versicherer Hannover Rück gab bekannt, seine Gesamtdividende auch in diesem Jahr zu erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Ausschüttung dabei um 4,3 Prozent von 5,75 Euro auf 6 Euro. Die Gesamtausschüttung setzt sich hierbei aus einer Basisdividende (in Höhe von 5 Euro) und einer Sonderdividende (in Höhe von 1 Euro) zusammen. Ebenfalls wurden die im Februar gemeldeten Zahlen bestätigt (Nettokonzerngewinn: 1,41 Milliarden Euro). Die Zahlen liegen am unteren Ende der zuvor angepeilten Prognosen, nicht zuletzt aufgrund hoher Schadensbelastungen durch Einzelschäden im vergangenen Jahr.









Quelle: HSBC