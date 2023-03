Die MEGA Bildungsstiftung startet ihre bereits vierte große Förderausschreibung, um innovative Bildungsprojekte beim Wachstum zu unterstützen und in ganz Österreich zugänglich zu machen. Im Jahr 2023 liegt der Förderschwerpunkt im Bereich Wirtschaftsbildung, nachdem 2022 eine Million Euro an Projekte im Bereich "Chancen-Fairness" vergeben wurde. Vom 9. März bis 5. Mai 2023 können schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, Vereine und Social Businesses ihre Projekte unter www.megabildung.at )einreichen. Drei Siegerprojekte erhalten je 200.000 Euro und weitere Finalisten je 80.000 Euro Wachstumsförderung und Zugang zu Coaching in der "MEGA Academy". Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgt durch eine anerkannte ...

