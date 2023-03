Unterföhring (ots) -9. März 2023. Der Tag ist gerettet. Die Tournee musste er absagen. SAT.1 GOLD bringt ihn trotzdem. In Badehose. David Hasselhoff und Pamela Anderson schlüpfen in ihre knallroten Badesachen und retten ab 3. April 2023 täglich bei SAT.1 GOLD in "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" Menschenleben. Die US-Serie rund um Rettungsschwimmer Mitch Buchannon (David Hasselhoff) und sein Team war eine der erfolgreichsten des 20. Jahrhunderts und wurde in 144 Ländern ausgestrahlt. SAT.1 GOLD holt die Kult-Serie zurück ins deutsche Free-TV und zeigt "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" ab 3. April 2023, montags bis freitags, um 15:30 Uhr.Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PR Unit News, Sports, Factual & Fictionphone. +49 (0) 89 95 07 - 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Laibphone: +49 (0) 89 95 07 - 2165email: Carolin.Laib@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107380/5459371